Бывшего гендиректора «Воентелекома» решили освободить досрочно

Бабушкинский райсуд Москвы решил освободить условно-досрочно бывшего генерального директора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, осужденного за хищения на контрактах Минобороны. Об этом 12 марта пишет «Коммерсант».



Отмечается, что прокуратура возражала против этого решения, однако суд счел, что Давыдов доказал свое исправление. Ведомство подало апелляцию и намерено добиваться дальнейшего исполнения фигурантом своего наказания.



Возражения прокуратуры связано с тем, что Давыдов так и не возместил нанесенный государству ущерб. При этом он уже погасил штраф в размере 800 тысяч рублей, назначенный в дополнение к сроку. Судья, проанализировав представленные материалы, пришла к выводу, что экс-гендиректор «принимал меры» и к возмещению вреда, нанесенного государству, но сделать этого не смог «в силу объективных причин».

