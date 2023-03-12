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    Бывшего гендиректора «Воентелекома» решили освободить досрочно

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    Бабушкинский райсуд Москвы решил освободить условно-досрочно бывшего генерального директора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, осужденного за хищения на контрактах Минобороны. Об этом 12 марта пишет «Коммерсант».

    Отмечается, что прокуратура возражала против этого решения, однако суд счел, что Давыдов доказал свое исправление. Ведомство подало апелляцию и намерено добиваться дальнейшего исполнения фигурантом своего наказания.

    Возражения прокуратуры связано с тем, что Давыдов так и не возместил нанесенный государству ущерб. При этом он уже погасил штраф в размере 800 тысяч рублей, назначенный в дополнение к сроку. Судья, проанализировав представленные материалы, пришла к выводу, что экс-гендиректор «принимал меры» и к возмещению вреда, нанесенного государству, но сделать этого не смог «в силу объективных причин».

    ТАСС в суде подтвердили решение об УДО для Александра Давыдова и его советника Дмитрия Семилетова.

    Расследование в отношении Александра Давыдова началось в декабре 2017 года после задержания и ареста его советника Дмитрия Семилетова и первого заместителя Олега Савицкого, а также гендиректора ООО «ЭрСиАй» Татьяны Ильиной.

    Всем им в СКР вменили в вину соучастие в хищении около 1,4 млрд рублей в ходе реализации контрактов, заключенных с Минобороны.

    Было установлено, что в 2013–2015 годах участники ОПГ организовали поставки заказчику вместо дорогих российских маршрутизаторов дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками. Кроме того, руководителям «Воентелекома» вменили в вину и мошеннические действия при осуществлении авторского надзора за спутниковой связью. На реализацию этого госконтракта из бюджета было выделено 249,5 млн рублей, из которых 191,4 млн оказались похищены. Правда, эти деньги «Воентелеком» в казну вернул добровольно.

    Летом 2018 года обвиняемые начали сотрудничать со следствием. Благодаря показаниям Савицкого, к делу были привлечены бывший начальник 1-го управления главного управления связи Минобороны Александр Оглоблин и бывший заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов (про него последние новости датированы июнем 2022 года, когда прокуратура потребовала взыскать с генерала 1,4 млрд рублей, сообщалось, что его дело рассмотрят в закрытом режиме).

    В феврале 2022 года Оглоблин был приговорен Московским гарнизонным военным судом в особом порядке к четырем с половиной годам лишения свободы. Замдиректора компании ОАО «Воентелеком» Олег Савицкий получил четыре года и два месяца колонии общего режима. Ильина в августе 2022-го получила три года колонии.

    Семилетова в апреле 2022-го приговорили к 4 годам колонии, а Давыдов получил 4 года и 2 месяца колонии в октябре того же года.

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