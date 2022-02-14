«Дискредитировал звание офицера». Суд признал виновным генерала за хищения по делу экс-замначальника Генштаба

Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России Александра Оглоблина к 4,5 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом 14 февраля сообщает «Интерфакс».
Судья также назначил Оглоблину штраф в 800 тысяч рублей и запрет два года занимать должности на госслужбе. Суд принял решение лишить генерал-майора звания и наград.
«Оглоблин дискредитировал звание офицера высшего состава», — подчеркивается в решении.
Военного взяли под стражу в зале суда.
Напомним, ранее по делу о получении взятки в особо крупном размере было предъявлено обвинение экс-замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову.