«Дискредитировал звание офицера». Суд признал виновным генерала за хищения по делу экс-замначальника Генштаба

Экс-замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов был задержан и арестован 7 февраля. Главное военное следственное управление обвинило его в двух эпизодах особо крупного мошенничества. По этому уголовному делу проходят также экс-глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин.



Все сначала признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на 6,5 млрд рублей, указав на замначальниrа Генштаба. Однако двое, Кутахов и Оглоблин, позднее заявили, что оговорили Арсланова. Военных считают причастными к махинациям с поставкой оборудования в войска РФ. По версии следствия, вместо российских разработок поставляли спецтехнику из Китая, на которой просто переклеивали этикетки.