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«Дискредитировал звание офицера». Суд признал виновным генерала за хищения по делу экс-замначальника Генштаба

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Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России Александра Оглоблина к 4,5 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом 14 февраля сообщает «Интерфакс».

Судья также назначил Оглоблину штраф в 800 тысяч рублей и запрет два года занимать должности на госслужбе. Суд принял решение лишить генерал-майора звания и наград.

«Оглоблин дискредитировал звание офицера высшего состава», — подчеркивается в решении.

Военного взяли под стражу в зале суда.

Напомним, ранее по делу о получении взятки в особо крупном размере было предъявлено обвинение экс-замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову.

Экс-замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов был задержан и арестован 7 февраля. Главное военное следственное управление обвинило его в двух эпизодах особо крупного мошенничества. По этому уголовному делу проходят также экс-глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин.

Все сначала признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на 6,5 млрд рублей, указав на замначальниrа Генштаба. Однако двое, Кутахов и Оглоблин, позднее заявили, что оговорили Арсланова. Военных считают причастными к махинациям с поставкой оборудования в войска РФ. По версии следствия, вместо российских разработок поставляли спецтехнику из Китая, на которой просто переклеивали этикетки.

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Комментарии (7)

Инкогнито2021
А что с капустным воришкой Золотовым?? он не дискредитировал
Vod
Генералы говоришь, хэ. Сверху донизу и снизу доверху все сгнило.
SlawaPiter
Там где начинаются владения шайги заканчивается порядок...
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