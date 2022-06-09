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    Бывшего топ-менеджера «Воентелекома» приговорили к четырем годам колонии

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    1 комментарий

    Замдиректора компании ОАО «Воентелеком» Олег Савицкий получил четыре года и два месяца колонии общего режима по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом 9 июня сообщает «Коммерсантъ». Дело фигуранта расследования о хищении средств Минобороны Мещанский суд Москвы рассмотрел в особом порядке.

    В ходе прений гособвинитель требовал для Савицкого, признавшего свою вину и заключившего досудебное соглашение с прокурором, 4 года 11 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 900 тысяч рублей. Суд ограничился четырьмя годами и двумя месяцами и снизил сумму штрафа на 100 тысяч рублей. По информации «Ъ», защита Савицкого, тем не менее, посчитала приговор чрезмерно суровым и обжаловала его.

    Олег Савицкий был отправлен под стражу в ходе расследования дела о махинациях с деньгами Минобороны, выделявшимися ОАО «Воентелеком» на закупку спецтехники для Вооруженных сил РФ, в декабре 2017 года вместе со своим советником Дмитрием Семилетовым и гендиректором ООО «ЭрСиАй» Татьяной Ильиной. На троих им инкриминировали хищение около полумиллиарда рублей в ходе реализации заключенных с Минобороны госконтрактов на поставки маршрутизаторов и осуществление авторского надзора за спутниковой связью.

    Летом 2018 года обвиняемые начали сотрудничать со следствием. Благодаря показаниям Савицкого, к делу были привлечены бывший начальник 1-го управления главного управления связи Минобороны Александр Оглоблин и бывший заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Халил Арсланов.

    В феврале 2022 года Оглоблин был приговорен Московским гарнизонным военным судом в особом порядке к четырем с половиной годам лишения свободы.

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    Комментарии (1)

    своих не бросаем
    0.5 лярда за четыре года, почему не посидеть?
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