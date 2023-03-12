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    Экономика и санкции

    Bloomberg: Индия будет соблюдать потолок цен на российскую нефть

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    47 комментариев

    Власти Индии не намерены нарушать западные санкции в отношении России, в том числе это касается потолка цен на нефть. Об этом 12 марта пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    По данным собеседников издания, правительственные органы попросили банки и трейдеров соблюдать действующие ограничения против Москвы. Отмечается, что этот вопрос Индия обсуждала с США и другими странами «Большой семерки» в кулуарах саммита G20. Вероятно, стороны были удовлетворены переговорами.

    Индийские власти, как сообщает Bloomberg, официально не заявляли, что поддержат санкции. Представители правительства не ответили на запрос издания с просьбой прокомментировать данную информацию.

    Bloomberg пишет, что Индия и Китай стали крупнейшими покупателями российской нефти с начала военной операции на Украине. Если чуть больше года назад Индия почти не покупала российскую нефть, то сегодня топливо, предоставляемое со скидкой, стало ключевым инструментом борьбы правительства с инфляцией на рынке энергоресурсов.

    Ранее сообщалось, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Нефть не будут продавать тем, кто «придерживается принципов ценового потолка», согласно указу президента, однако возможны исключения.

    5 декабря в Евросоюзе начал действовать потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Подробности расписал официальный журнал ЕС. В Кремле заявили, что не признают потолок.

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    Комментарии 47

    Гость12 Мар 2023 в 21:10
    😟
    +0−0
    Гость12 Мар 2023 в 20:58
    И..? Будем торговать?
    +0−0
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