Bloomberg: Индия будет соблюдать потолок цен на российскую нефть

Власти Индии не намерены нарушать западные санкции в отношении России, в том числе это касается потолка цен на нефть. Об этом 12 марта пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



По данным собеседников издания, правительственные органы попросили банки и трейдеров соблюдать действующие ограничения против Москвы. Отмечается, что этот вопрос Индия обсуждала с США и другими странами «Большой семерки» в кулуарах саммита G20. Вероятно, стороны были удовлетворены переговорами.



Индийские власти, как сообщает Bloomberg, официально не заявляли, что поддержат санкции. Представители правительства не ответили на запрос издания с просьбой прокомментировать данную информацию.

