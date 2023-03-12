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    Над Петербургом яркая вспышка. Это солнце

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    Яркая красочная вспышка украсила небо над Петербургом. Под конец очень снежных выходных наконец показалось солнце, делятся радостью читатели «Фонтанки» вечером 12 марта.

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    Как видно на кадрах читателей, к 18:51 воскресенья, времени заката, в Петербурге очистилась от облаков небольшая полоска неба и через нее показались солнечные лучи.

    Как писала «Фонтанка», прошедший накануне снегопад подарил Петербургу рекорд. Те, кто рискнул выйти на улицу, смогли насладиться всеми прелестями мартовских сугробов. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

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