Над Петербургом яркая вспышка. Это солнце

Яркая красочная вспышка украсила небо над Петербургом. Под конец очень снежных выходных наконец показалось солнце, делятся радостью читатели «Фонтанки» вечером 12 марта.
Как видно на кадрах читателей, к 18:51 воскресенья, времени заката, в Петербурге очистилась от облаков небольшая полоска неба и через нее показались солнечные лучи.
Как писала «Фонтанка», прошедший накануне снегопад подарил Петербургу рекорд. Те, кто рискнул выйти на улицу, смогли насладиться всеми прелестями мартовских сугробов. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.