Вселенная Нестора. Выборгская епархия выпустит комикс о святой Руси

В Петербурге создали православное приложение «Вселенная Нестора». Идея принадлежит протоиерею Артемию Литвинову. Он же настоятель храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского в деревне Колтуши Выборгской епархии и председатель отдела по делам молодежи. Приложением можно будет пользоваться во "ВКонтакте" на смартфонах «Андроид» с 13 марта. «Фонтанка» поговорила с отцом Артемием и изучила выпуски журналов религиозных комиксов, которые он придумал.

– Наши журналы «Техника духовной безопасности» дают конкретные советы, как вести себя в определенных ситуациях, например, если ты пришел в храм в неподобающем виде, – рассказывает отец Артемий Литвинов. – Мне кажется, комиксы и приложения говорят на понятном доступном языке, но не скатывается в сленг, непонятные термины. У нас золотая середина. В основе наших продуктов – картинка. А картинка древнее любой письменности и оказывает глубокое влияние на зрителя. Это очень хороший способ общения с молодыми. Слово «комикс» мне не нравится, но, молодежи проще назвать это так. Кстати, московские специалисты по лубку жанр журнала определили как «лубочные рассказы». Я называю наш продукт «молодежным журналом в картинках». Мы первыми в Русской православной церкви сделали такой молодежный журнал. О нас особо не хотели говорить, но после запуска наших комиксов пошло движение подобных инициатив внутри Церкви. Например, отец Павел Островский создал Евангелие в манге, но его не рекомендовал Миссионерский отдел Московской епархии.

Фото: из личного архива отца Артемия Литвинова Поделиться Поделиться





Журналы не продаются. Их можно было взять у нас в храме или получить почтой, оплатив доставку. «Воцерковленным это особо не зашло», – признается отец Артемий. И объясняет: выпуски рассчитаны на неподготовленную аудиторию.



«Нестор – информационный первопроходец»

Первый выпуск журнала «Техника духовной безопасности» вышел в 2018 году. Всего их три, 13 марта ожидается выход четвертого. Выпуск журналов финансировался Выборгской епархией. В презентации приложения сказано: «мир новелл – вселенная Нестора». Красиво, но непонятно. На вопрос, причем тут Нестор, отец Артемий отвечает так:

– Это визуальная новелла (жанр цифрового веб-комикса и/или жанр компьютерных игр. – Прим. авт.). О них мне сказала молодежь. Я не понял, видимо, в свои 39 лет уже стар. Это целая субкультура: интерактивные истории, созданные для смартфонов, иногда пользователь может выбрать, каким путем должен идти персонаж. Почему мы говорим о «вселенной Нестора» – это как «вселенная Marvel»: она дает возможность развиваться героям…. Благодаря Нестору мы много с вами знаем. Он информационный первопроходец. Во-вторых, в имени Нестор латиницей можно увидеть слово story. В игре он пока не упоминается, это образ нашей мультипликационной вселенной. Упоминая Нестора, мы говорим о ценности нашей истории. В каждом сюжете, в том числе и про любовь, будет упоминаться исторический сюжет, литературный. И не только святые. Мы призваны показать всю красоту нашего государства. Первая новелла рассчитана на аудиторию «6+». Наше приложение – православная игра для смартфонов.



«Среди пастырей много красивых»

Темы журналов: внешний вид в храме; Крещение Руси; дружба. Четвертый будет про Святую Русь и Нестора. В игре будет сюжет первого выпуска журнала – правила внешнего вида в храме. Светские одноклассники – парень и девушка лет 16 – попадают в храм, хотят поставить свечку за здравие больной бабушки. Их выгоняет пожилая свечница. Главный герой комиксов – отец Константин, он же стал персонажем игры, как и подростки-школьники, к которым он приходит в школу и отвечает на вопросы. Батюшка, перекочевав в приложение, изрядно похорошел усилиями нейросети: большие глаза, тонкий нос. Получилось несколько иконописно и гламурно. Однако упрек в гламурности мультяшного батюшки отец Артемий отмел:



– Многие думают, что священники старые, неухоженные и некрасивые, а это не так. Среди пастырей много красивых. Мы даже выпустили календарь с молодыми священниками. И наш Константин похож на моего знакомого. Священник – неопрятный старик – такой же стереотип, как и то, что в церковь ходят только бабушки. В разработке портрета отца Константина участвовала нейросеть, но рисовать руки и одежду она не умеет. Все почему-то, глядя на Константина, вспоминают о Нео, хотя священники подрясники и до «Матрицы» носили. Отец Константин современный, общительный, деятельный, внимательный к молодежи. Ему, наверное, 30. Он не разделяет молодежь на православную и не православную. Потому мы и привели его в школу – к разной молодежи. Он не замкнут на храм. Мы очень долго думали, какое нарисовать лицо отцу Константину. Решили сделать его тридцатилетним – это возраст зрелости, а я не прототип.



Отец Константин попал в «Плейбой»

Отец Константин во многом списан с отца Артемия, которого после окончания Духовной академии в Петербурге распределили в поселок Дергачи Саратовской области. Помимо службы в храме он проводил лекции в школе. На первой встрече обсуждали мультик «Шрек», потом говорили о крещении, потерянном крестике. Опыт жизни в провинции обнажил организаторские способности пастыря. Как рассказывает отец Артемий: «Там за девять лет я построил шесть храмов – все равно что целину поднимал». Батюшка говорит, что очень ценит конструктивную критику, например, рад подсказке нарисовать Константину модные кроссовки. Кроссовки похожи на те которые самому отцу Артемию подарила молодежь.

Фото: из личного архива отца Артемия Литвинова Поделиться Поделиться





– Мне многие говорили, что одежда в церкви – избитая тема, – вспоминает он. – Но, как оказалось, больше всего внимания было уделено первому выпуску. Я спрашивал у молодежи, насколько тема дресс-кода интересна. Как выяснилось – интересна. Ситуации, когда девушка-подросток в джинсах пришла в храм, а ее бабулька выгнала, бывают. Знаете, о нашем комиксе написал «Плейбой»… Мне кто-то прислал на почту ссылку на статью. Для меня это был шок. Я счел это миссионерской удачей.

Фото: из личного архива отца Артемия Литвинова Поделиться Поделиться





Отец Артемий 17 лет работает с молодежью. Называет себя «духовной скорой помощью». Чтобы лучше понимать молодежь, заочно окончил психологический факультет РГПУ им. Герцена, когда жил в Саратовской области. Он говорит, у молодых много вопросов о межличностых отношениях, отношениях с родителями. В приложении ожидается не только исторический корпус, но и темы отношений. Собственно, вопросы создания семьи, добрачные отношения, выбор работы, говорит батюшка, часто и занимают юные души.

Фото: из личного архива отца Артемия Литвинова Поделиться Поделиться





«Для священника интернет не место, где он расписывается в своих интеллектуальных способностях или собирает лайки. Лучше вам оттуда уйти или снять с себя крестик и сказать: я ухожу в отставку», – заявил священникам-блогерам патриарх Кирилл 7 марта. Со словами патриарха прогрессивный отец Артемий согласен. Говорит, соцсетями не пользуется, блоги и ток-ток не ведет. Его миссия – «проповедь с использованием современных технологий».



«Созидательная мысль Творца»

Создатель комиксов говорит о поиске понятного языка для невоцерковленной молодежи, но на деле происходит стилистический диссонанс. Итак, мультяшный отец Константин приходит к старшеклассникам побеседовать о крещении. Прогрессивные подростки с разноцветными волосами заценили «зачетные кроссы» батюшки и принялись записывать его лекцию. Он говорит нарядно, но туманно для неподготовленного уха: «семь таинств», «первородный грех». Тем не менее дети моментально перекодируются и задают вопрос: «А что бы вы сказали родителям крещаемого младенца?» Имеется в виду – младенца, которого собираются окрестить. Герои комиксов умеют удивлять. Чего не скажешь о благостном и нудном отце Константине, который истязает юные души штампами: «пламя веры», «помощь в этом нелегком деле», «зерно вечной жизни», при этом знает богатое слово «лайфхак» и носит, чуть косолапя, трогательные носки с авокадо. Складывается впечатление, что он алгоритм из кластера: пока смотришь на картинку, вроде и ничего, а как заговорит, усомнишься, человек ли он или это канонизированный бот...



В выпуске комиксов о крещении Руси упоминаются княгиня Ольга, князь Владимир, император Константин Багрянородный. В «Повести временных лет» сказано о многоженстве Владимира и о том, как крестивший Ольгу Константин домогался ее. Подобных неудобных фактов в комиксах ожидаемо нет. Историком-консультантом указан Юрий Соколов. Авторы теоретических вставок – патриарх Кирилл и все тот же Юрий Соколов. Тексты обоих посвящены важности Крещения на Руси. Патриарх Кирилл напоминает о значимости исторической памяти, поскольку утратить связь «значит духовно засохнуть». «Мы православные христиане, верим в то, что в человеческой истории совершается таинственный замысел Бога о спасении мира…» Патриарху вторит господин Соколов, полагая, что «история движется промыслительно, и созидательная мысль Творца пронизывает как всю совокупность человеческого бытия <…>, так и отдельно взятую жизнь». Юрий Соколов называет жизни княгини Ольги и князя Владимира «подвижническими», а их самих – людьми, прозревшими «единственный спасительный для Руси путь». И резюмирует: «Воссиявшее на Руси Православие – результат их вдохновенного труда». Пафос текста понятен, но содержание вызывает вопросы. Понятно, что журнал ориентирован на детей и подростков, однако далеко не все родители согласятся со столь однозначной комплиментарной интонацией в оценках исторических деятелей.



– О приватной жизни князя Владимира подробно говорили летописи: это Начальный свод (по списку XV века Новгородской Первой летописи младшего извода) и «Повесть временных лет», – говорит кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Дмитрий Асташкин. – Процитирую “Повесть временных лет” в переводе Дмитрия Лихачева: “Был же Владимир побежден похотью, и были у него жены <...> а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц.“ Согласно хронике немецкого епископа Титмара Мерзебургского 1014-1018 гг., князь Владимир «был великим и жестоким распутником». Современные историки могут спорить в деталях (количество жен), но в целом повторяют нарратив про “побежденного похотью”.



Богатыри и мы

Третий выпуск журнала посвящен дружбе. Отец Константин сталкивается проблемой: сын, заигравшись в компьютерные игры, не понимает, что такое настоящая дружба, а у дочери вообще нет друзей. Папа приходит на помощь – речь заводит. Начинает издалека, с богатырей. И напутствует сына: «Наши былинные герои имеют реальные исторические прототипы, это доказано учеными. Их миссия была не во мщении, а в защите русского народа». Пришлось спросить ученых. Вышло неловко.

– Богатыри широко известны благодаря мультипликационной франшизе студии «Мельница», – говорит Дмитрий Асташкин. – В массовой культуре это бравый спецназ монарха, «три мушкетера» без страха и упрека. Однако сами былины о богатырях рисуют их разными красками. Так, “бабий пересмешник” Алеша Попович пытался жениться на Настасье Микуличне, жене своего друга Добрыни, которого (со слов Алеши) все считали погибшим. Добрыня Никитич другую свою жену Марину Игнатьевну “учит” не заниматься “еретическими делами” и не “оплетаться” со Змеем Горынычем таким способом: “руку отсек”, “ноги отсек”, “губы обрезал и с носом”, “голову отсек”. Илья Муромец в земле “Тальянской” жил у торговки калачами, она родила сына Сокольника, который решает убить отца за бесчестие матери. На контрасте с такими сюжетами гуманизация современной массовой культуры особенно заметна. В общем, былины сложнее наших стереотипов о них.



«Комиксное письмо может быть сложнее, чем традиционная литература»

– У большинства читателей, который хоть раз открывали американские комиксы или японскую манга, рождение комикса и комикс-индустрии, конечно, ассоциируется с XX веком: супергерои Marvel и DC, «Приключения Тинтина» Эрже, манга Осаму Тэдзука, – говорит историк, ассоциированный сотрудник Центра изучения культурной памяти и символической политики Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексей Павловский. – В XXI веке комикс становится настолько разнообразным и сложным, с точки зрения стиля и жанров, что воспринимается и как высокое искусство, и как популярный продукт массовой культуры, причем весьма прибыльный: объем глобального рынка продажи комиксов в 2022 году составляет примерно 15 миллиардов долларов. Последние десять лет – период необычайного расцвета российского комикса.



«Религиозный комикс» гораздо древнее, чем кажется. И он весьма разнообразен. «Библия бедных», средневековая книга с иллюстрациями Ветхого и Нового завета, была невероятно популярной среди европейской бедноты в XV и XVI веках. Количество религиозных сюжетов в печатном лубке конца XIX века – начала XX века также огромно. В феномене «религиозного комикса» нет ничего экстраординарного: религия стремится быть доступной для широкого круга верующих, и комикс – отличный инструмент для донесения любой идеология.

Инициатива Выборгской епархии по созданию печатных комиксов и визуальных новелл для мобильных приложений выглядит любопытно. Но в ней нет ничего нового ни по форме, ни по содержанию. Во-первых, еще в конце 1980-х и в 1990-е гг. выходило некоторое количество исторических комиксов, посвященных Древней Руси, Крещению, христианским святым. Во-вторых, уже в 2010-е годы издательство Bubble предпринимает попытку создать «православного супергероя» в лице Инока, путешествующего во времени для того, чтобы бить врагов Руси/России/Советского Союза в период от Крещения Руси до битвы за Сталинград. В этом смысле авторов ни в коем случае нельзя назвать пионерами в своем жанре. С точки зрения эстетики, я советовал бы создателям посерьезнее отнестись к работе с шрифтом, улучшить качество рисунка и сбавить пафос вступительных статей.



Мария Башмакова, специально для "Фонтанки.ру"