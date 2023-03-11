Падение с высоты, порез стеклом, опухоль сердца. «Тяжелые» юные пациенты Педиатрического университета идут на поправку

В Педиатрическом университете улучшается состояние детей, попавших туда с серьезными проблемами. О самочувствии пациентов «Фонтанке» 11 марта рассказали в пресс-службе медучреждения.
Мальчик, который порезал вену на ноге стеклом во время игры с братом, после перевода из больницы имени Раухфуса пережил три операции. Две из них были нужны для коррекции, чтобы он мог испытывать минимум затруднений при движении. Сейчас ребенок в стабильном состоянии и поправляется. После снятия швов его направят на реабилитацию, добавили в университете.
В состоянии младенца из Луганска, который поступил в клинику пятимесячным с опухолью сердца, тоже есть улучшения: новообразование становится меньше. Раньше хирургическое вмешательство было невозможно из-за величины опухоли: не получалось обойти сердце для пункции, чтобы выяснить природу образования. Теперь врачи обсудят дальнейшую тактику лечения, а пока ребенок «прекрасно питается, набирает вес» и имеет хорошие показатели анализов. На прошлой неделе направления в клинику Педиатрического университета также получили шесть детей из Мелитополя и Запорожской области с тяжелыми патологиями, сообщают в медучреждении.
Девочке-подростку, получившей множество травм при падении с девятого этажа, сделали финальную операцию: установили фиксирующую позвоночник металлоконструкцию. До конца месяца девочку планируют выписать из клиники для дальнейшего восстановления, сейчас она проходит реабилитацию.