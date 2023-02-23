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    Мальчик из Петербурга играл с братом, порезал ногу стеклом и впал в кому. Его спасают в Педиатрическом университете

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    Восьмилетний петербуржец играл с братом в квартире и разбил стекло в двери. Он порезал вену на ноге, сейчас мальчик в коме, его спасают в Педиатрическом университете.

    У пациента был геморрагический шок, он потерял много крови и находился в крайне тяжелом состоянии, рассказали вечером 23 февраля «Фонтанке» в пресс-службе университета. Рана достигает 14 сантиметров в длину в 7 – в глубину.

    Рана загноилась, пострадавшего доставили в больницу имени Раухфуса в спутанном сознании. Его прооперировали, но кровь не остановилась – врачи запросили консультацию Педиатрического университета и перевели пациента туда.

    Медики будут продолжать реанимационные и операционные действия. Это будет длиться всю ночь, но прогнозы врачей положительные. «Требуется комплекс неотложных мер для сохранения жизни и здоровья пациента», – рассказали в университете.

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