Мальчик из Петербурга играл с братом, порезал ногу стеклом и впал в кому. Его спасают в Педиатрическом университете

Восьмилетний петербуржец играл с братом в квартире и разбил стекло в двери. Он порезал вену на ноге, сейчас мальчик в коме, его спасают в Педиатрическом университете.



У пациента был геморрагический шок, он потерял много крови и находился в крайне тяжелом состоянии, рассказали вечером 23 февраля «Фонтанке» в пресс-службе университета. Рана достигает 14 сантиметров в длину в 7 – в глубину.



Рана загноилась, пострадавшего доставили в больницу имени Раухфуса в спутанном сознании. Его прооперировали, но кровь не остановилась – врачи запросили консультацию Педиатрического университета и перевели пациента туда.

