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    Ушибы сердца и легких. В Петербурге вернули к жизни девочку, упавшую с девятого этажа

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    Два месяца врачи Педиатрического университета боролись за жизнь девочки, получившей множество травм при падении с девятого этажа. Ей еще предстоит операция, но старания уже увенчались успехом: ребенок пошел на поправку.

    О подробностях лечения 11 января сообщает пресс-служба университета. Пострадавшую привезли в стационар в ноябре в состоянии шока, она перенесла три операции за месяц, а в декабре — еще две. У школьницы были ушибы легких и сердца, черепно-мозговая травма, травма груди и живота с повреждением внутренних органов, переломы позвонков и костей таза, перелом со смещением таза, повреждение спинного мозга.

    «Большой победой стало отключение аппарата ИВЛ, в течение всех новогодних рождественских каникул состояние девочки было под пристальным наблюдением. На сегодня можно уверенно сказать: признаков внутренних кровотечений нет. Состояние девочки удовлетворительное», — отмечают в университете.

    Юная петербурженка уже сама ест и пьет, а скоро ей предстоит операция на грудном отделе позвоночника. Врачи строят позитивные прогнозы и отмечают, что для операции будет выбрано лучшее время.

    Девочку госпитализировали 7 ноября — она выпала из окна девятого этажа. СМИ писали, что 15-летнюю школьницу, лежащую у дома на Комендантском проспекте, заметили прохожие и вызвали скорую помощь.

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