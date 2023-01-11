Ушибы сердца и легких. В Петербурге вернули к жизни девочку, упавшую с девятого этажа

Два месяца врачи Педиатрического университета боролись за жизнь девочки, получившей множество травм при падении с девятого этажа. Ей еще предстоит операция, но старания уже увенчались успехом: ребенок пошел на поправку.



О подробностях лечения 11 января сообщает пресс-служба университета. Пострадавшую привезли в стационар в ноябре в состоянии шока, она перенесла три операции за месяц, а в декабре — еще две. У школьницы были ушибы легких и сердца, черепно-мозговая травма, травма груди и живота с повреждением внутренних органов, переломы позвонков и костей таза, перелом со смещением таза, повреждение спинного мозга.

