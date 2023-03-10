«Заглаживают вину трудом». Как в Петербурге угонщиков и разбойников отправляют на принудительные работы на заводы и склады

Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Безотказных работников ждут российские заводы, производства и склады. Судей просят активнее применять принудительные работы, чтобы отправлять осужденных по наркотическим статьям, за разбой и угоны «заглаживать свою вину трудом». В Петербурге создан крупнейший исправительный центр для таких работников.



«Фонтанка» в марте рассказывала, как суды Петербурга «не дают застопориться» работе склада OZON в Колпино: нескольким десяткам сотрудников-нелегалов приказали покинуть Россию. Кладовщиками и упаковщиками стали приговоренные к принудительным работам.



Исправительные, обязательные и принудительные работы — это не одно и то же. Обязательные работы — это выполнение общественно-полезной деятельности на безвозмездной основе в свободное от основной работы или учебы время. Исправительные работы осужденные выполняют на своем рабочем месте и проживая по своему месту жительства, выплачивая часть дохода в пользу государства. Принудительные работы — альтернатива реальному лишению свободы. Осужденные помещаются в специальный центр, и их трудоустройством занимается служба исполнения наказаний по своему усмотрению.



«Мы запустили пилотный проект совместно со ФСИН в нашем центре операций (фулфилмент-центре) в Колпино и привлекли туда на работы несколько десятков осужденных из исправительного центра. Это осужденные, которым в качестве наказания судом предписаны принудительные работы и самый мягкий режим отбывания наказания. Пилотный проект мы проводим на складе, на курьерскую службу или пункты выдачи он не распространяется», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе OZON.

И добавили, что с участниками проекта заключают трудовые договоры на общих условиях, те же, что и с другими сотрудниками склада. Основную часть дохода осужденные получают на личный счет — за вычетом необходимых платежей в адрес исправительного центра и процентных выплат по суду, если они есть (обычно около 10 % ).



«Мы видим, что осужденные работают усердно и добросовестно — качество складских операций поддерживается на хорошем уровне, отношения с другими сотрудниками склада — конструктивные. На наш взгляд, этот проект имеет большое социальное значение — осужденные получают ценный опыт складских операций и работают на современном складском объекте. Кому-то из них это точно будет полезно при дальнейшем трудоустройстве, тем более что онлайн-торговля активно развивается», — рассказали в компании.



Около 44 % заключенных в России после освобождения вновь идут на преступления и возвращаются в тюрьму, докладывал президенту Владимиру Путину в январе 2022 глава Минюста Константин Чуйченко. По его словам, ежегодно из колонии освобождаются около 100 тысяч человек и риск рецидива среди них очень высок, потому что они просто не подготовлены к жизни на свободе — не имеют средств к существованию и не могут получить работу, чтобы их добыть. Для того чтобы решить эту проблему, нужно начинать работу по ресоциализации заключенных еще в местах отбывания наказания.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе регионального УФСИН, на территории Петербурга и Ленинградской области организацией принудительных работ занимаются три учреждения, рассчитанные на 1000 осужденных.

В 2019 году в Петербурге появился исправительный центр (УФИЦ) при ИК-5 УФСИН на 60 мест, в 2022 году был создан Исправительный центр № 1 УФСИН в Колпино. На сегодняшний день он самый большой в России — на 835 мест. В сентябре 2022 года при ИК-3 на базе ООО «Влад» (группа компаний «Невский кондитер») появился центр еще на 150 мест.



УФИЦ при ИК-3 только запускается, там ещё нет осужденных. В двух других по состоянию на 1 марта 2023 года отбывали принудительные работы всего более 360 человек, из них более 320 были трудоустроены в организациях различных производственных направлений и услуг в Петербурге и Ленобласти.

«Среди них самые известные — это: ООО «Интернет решения» (OZON), ООО «Кингисеппский машиностроительный завод», ООО «Завод Магнетон». Осужденные в основном трудоустроены на должностях работников склада, менеджеров, штукатуров, маляров, разнорабочих и других», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе УФСИН.



Средняя заработная плата осужденных работников — около 30 тысяч рублей в месяц. Выходные дни им предоставляются на общих основаниях, а ежегодный оплачиваемый отпуск на 18 дней — по согласованию с администрацией исправительного центра.

По статистике УФСИН, большинство осужденных в центрах ( 86 %) — это те, кому неотбытую часть наказания заменили на принудительные работы. Минимальному числу заключенных назначили такую меру изначально. Пропорцию пытаются изменить.

Редкое наказание

Как рассказали «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов в Петербурге, наказание в виде принудительных работ пока действительно применяется нечасто. За 2022 год оно было назначено всего по шести приговорам. Председатель Санкт-Петербургского городского суда Алексей Лаков на итоговом совещании обратил внимание судей на необходимость его использования: «Пусть заглаживают свою вину трудом».



По материалам, то есть когда осужденные подают в суд ходатайства о замене реального лишения свободы принудительными работами, статистика тоже не выдающаяся: в суды поступило 147 ходатайств за 2022 год, рассмотрено 107. По 49 производство было прекращено, так как осужденные отказались от них. И всего 41 удовлетворено.

Статьи, по которым были осуждены эти люди, абсолютно разные, большинство за 2022 год — это 162 («Разбой»), 228.1 («Наркотики» — сбыт и пересылка), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), 166 («Угон»).

Как объяснили в судах, при рассмотрении таких ходатайств суд учитывает много факторов: признание вины, раскаяние в содеянном, характеристики и мнение ИК. Все, по кому ходатайства были удовлетворены, характеризовались исключительно положительно.



«Это действительно люди, которые заслуживают того, чтобы дать им второй шанс. Они работают в колониях, получают рабочие специальности, поддерживают отношения с родственниками, принимают активное участие в общественной жизни, то есть делают всё возможное в их условиях, чтобы доказать свое исправление, на что, собственно, и направлено наказание суда. Интересно отметить, что многие погашают свои долги. У одного молодого человека был долг по алиментам, он всё оплатил из заработной платы», — рассказали в пресс-службе.



Отказывают в переводе на принудительные работы суды, в основном, когда осужденные неправильно считают, то есть срок, когда человек может просить суд о смягчении наказания, еще не подошел — он варьируется в зависимости от тяжести совершенного преступления.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

