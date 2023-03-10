    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-з

    755мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd75.9eur80.14

    Петербург осветило яркое солнце. Смотрите, как радуются люди и животные

    658
    1 комментарий

    Последний день рабочей недели порадовал жителей Петербурга безоблачным небом и ярким солнцем. Корреспондент «Фонтанки» днём 10 марта прогулялся по улицам города и «пошпионил» за местными жителями.

    Несмотря на календарную весну, пока что не все рискуют снимать с себя зимние пуховики. Но есть и смельчаки с тягой к веселью и, вероятно, крепким иммунитетом. Например, пара, решившая сделать фотографию, сидя на брусчатке Дворцовой площади.

    ПоделитьсяПоделиться

    Радоваться солнцу могут не только люди, но и животные. Корреспондент заметил ушастого пса на водительском сидении случайного автомобиля. Тот тянул кверху нос и выглядел умиротворённо.

    С начала весны прошло больше недели, но той ещё долго придётся «убирать» последствия зимней непогоды. О том, что сегодня город в её власти, говорят движение света на поверхности льда и мелкие капельки воды.

    «Фонтанка» писала, что 10 марта на погоду в Петербурге влиял антициклон. Правда, уже завтра жителям снова придётся терпеть холод. Синоптик Александр Колесов предупредил об «испытании снегом» в выходные.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close