Петербург осветило яркое солнце. Смотрите, как радуются люди и животные

Несмотря на календарную весну, пока что не все рискуют снимать с себя зимние пуховики. Но есть и смельчаки с тягой к веселью и, вероятно, крепким иммунитетом. Например, пара, решившая сделать фотографию, сидя на брусчатке Дворцовой площади.

Последний день рабочей недели порадовал жителей Петербурга безоблачным небом и ярким солнцем. Корреспондент «Фонтанки» днём 10 марта прогулялся по улицам города и «пошпионил» за местными жителями.

Радоваться солнцу могут не только люди, но и животные. Корреспондент заметил ушастого пса на водительском сидении случайного автомобиля. Тот тянул кверху нос и выглядел умиротворённо.

С начала весны прошло больше недели, но той ещё долго придётся «убирать» последствия зимней непогоды. О том, что сегодня город в её власти, говорят движение света на поверхности льда и мелкие капельки воды.



«Фонтанка» писала, что 10 марта на погоду в Петербурге влиял антициклон. Правда, уже завтра жителям снова придётся терпеть холод. Синоптик Александр Колесов предупредил об «испытании снегом» в выходные.

