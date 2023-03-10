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    Где «Фонтанка» — там победа. Пенсионеру-блокаднику восстановили срезанную водоколонку

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    Пенсионеру-блокаднику с Большой Озерной улицы в Петербурге вернули срезанную в последний день зимы водоколонку. Об этом «Фонтанке» 10 марта рассказал сам Виталий Иванович.

    Фото: ГУП Водоканал
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    «Вот только что поставили. Проверили, вода идет!» — поделился радостью пенсионер.

    Колонку возле дома блокадника по Большой Озерной улице срезали 28 февраля, поскольку никто из местных жителей не заключил с Водоканалом договор на обслуживание. Как рассказали на предприятии, жителю блокадного Ленинграда помогут собрать документы и заключить соглашение.

    Фото: ГУП Водоканал

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