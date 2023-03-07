Без воды виноватый. Как в Петербурге XXI века остаться без водяной колонки, но сохранить оптимизм

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Шувалово без воды остался пенсионер-блокадник: колонку возле его дома отрезали от водопровода за то, что жильцы не почесались и не заключили с городскими службами договор абонентского обслуживания. В свою очередь, 84-летний старик, он же единственный на всю улицу пользователь колонки, разводит руками: подписывать договор ему никто не предлагал.



«Фонтанка» разбиралась, как в 2023 году в огромном европейском мегаполисе можно остаться без элементарных достижений цивилизации, да еще и оказаться самому в этом виноватым. Этнографическая зарисовка в 600 метрах от станции метро «Озерки» поможет напомнить избалованному довольством горожанину о суровом быте прошлых лет и, возможно, научит радоваться тому, что он воспринимает как должное.



— О, а вот и вы: я как раз собирался идти за водой, — приветствует меня Виталий Иванович, подхватывает под мышку пятилитровую баклашку и выходит за калитку.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Путь до «водопоя» жителю благоустроенных высоток может показаться вечностью. Сначала нужно месить снежную кашу проезжей части Большой Озерной, выпрыгивая из-под проезжающих мимо машин. Можно было бы и по тротуару, но там обычно паркуются автомобилисты, потому что на двухполосной дороге остановиться больше негде. Метров через 200 нужно остановиться и, углядев прогалину в автопотоке, шмыгнуть на противоположную сторону. Проплыть по лужам лучше по «лежачему полицейскому» — там помельче. Пешеходного перехода здесь нет, а уступать и ждать никто не будет. Еще метров 20, и вот она, поилица, заросшая коркой льда посреди пушистых шуваловских сугробов.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Перед набором в бутыль воду нужно слить — первая порция выходит из трубы застоявшейся, и вкус у нее не очень. Минуты две, и можно набирать. Виталий Иванович сгибается в три погибели над краном, пристраивает бутыль в лунку, пробитую водой в сугробе, и жмет на рычаг. Мы завороженно наблюдаем, как водоворот поднимается все выше к горлышку и наконец плещет через край. Остается приладить крышку, разогнуться, и можно возвращаться. Через лужу наперерез потоку, по каше вдоль сигналящих машин. И так два раза в день. В любую погоду.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще пару недель назад ходить за водой Виталий Иванович мог без риска быть закатанным в асфальт — старенькая колонка была напротив его калитки. Но в последний день зимы ее срезали под корень.

— Я вышел в магазин, вижу — рабочие с лопатами, пять человек, машина-аварийка стоит. Заподозрил недоброе, поинтересовался. Сказали — вот, убираем. А почему, говорю, без предупреждения? Они пожали плечами: мол, ничего не знаем, звоните в Водоканал, — рассказывает 84-летний старик.



Кое-как дозвонившись до Водоканала, Виталий Иванович с удивлением услышал, что «должен был знать, надо было заключать договор», теперь должен действовать «по закону».

— Но я-то откуда мог знать, я же не подписан на водоканальские новсти, что в каком-то году не очень лохматом, где-то в 2019-м, вышло постановление, что за воду в колонке надо платить. Сколько себя помню после войны, рядом с домом всегда была колонка, и все это время никто никаких разговоров про оплату не вел, — удивляется пенсионер.



Года три назад колонка у калитки вышла из строя — вода лилась беспрерывно днем и ночью. Приехавшая на вызов старика аварийка устранила неполадку, но даже тогда вопрос об оплате за потребление не всплыл.

Двухэтажный дом старика, пожалуй, единственная «деревяшка» на всю округу, по соседству же высятся все сплошь фешенебельные особняки. Каждый со своим водопроводом. «Люди денежные, могут себе позволить», — сокрушается старик. Вместе с ним на колоночный «водопой» приходили от силы двое-трое местных, такие же старики, как и он.



Платить 36 рублей за свой жалкий кубометр, который вычерпывает из городского водопровода за три месяца с хвостиком, и действовать «по закону» Виталий Иванович совершенно не против. Тем более что больше-то ему и не нужно — белье в стирку забирают соцслужбы, мыться ходит в баню за углом.

Получив инструкции от Водоканала, он кинулся изучать документы, которые нужны для заключения договора. И приуныл, потому что сделать это нет никакой возможности — договор составляется на домовладение, а из трех собственников избушки на Большой Озерной, чьи подписи требуются, он только один и есть: второй живет в городской квартире и на своих деревянных «квадратах» не появляется, а третий и вовсе 30 лет назад переехал в Израиль.

— И смысл не в том, что отрезали колонку, а что сделали вот так, наскоком, без всяких разговоров и предупреждений. И газ предупреждает, что надо быть дома, если что не так, и электросбыт, когда свет отключает. А тут просто так. Ну хоть бы намекнули, я бы подготовился, — говорит пенсионер.



Переживший блокаду Виталий Иванович горько смеется: сейчас «не блокада, но как бы намекают».

— Вот так везде люди живут и не задумываются, как легко все может измениться. Ну ладно, я — человек привычный. Были послевоенные трудности. Могу и на соседнюю колонку ходить, зарядка опять же. Городской народ не представляет, каково это, когда вдруг исчезают вода, свет, тепло… Когда все исчезнет.

В Водоканале, куда «Фонтанка» обратилась за разъяснением, рассказали, что перед тем, как отрубить колонку от трубы, абонентов уведомили, выждали 14 дней и только после этого перешли к решительным мерам, поскольку к ним для составления договора так никто и не явился.



— За время использования, а также в связи с частыми эпизодами вандализма несколько водоразборных колонок на Большой Озерной улице в Шувалово пришли в негодность и находились в аварийном состоянии. В результате проверки также выявлено отсутствие действующих договоров на их использование. На основании вышеизложенного специалисты предприятия демонтировали две колонки — на Староорловской улице и Большой Озерной, — сообщили на предприятии.



В Водоканале добавили, что готовы 9 марта приехать на Большую Озерную восстановить колонку.

