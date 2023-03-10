Автомобиль сбил выходившего из трамвая подростка у метро «Пролетарская»

Юный пассажир трамвая попал в ДТП, едва успев сойти на остановке в Невском районе Петербурга, утром 10 марта . Пострадавшего увезли в больницу, а электротранспорт встал больше чем на полчаса.



Около 08:40 на проспекте Обуховской Обороны, напротив станции метро «Пролетарская», легковой автомобиль сбил парня, который выходил из трамвая, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что в 08:43 у дома 229 на проспекте Обуховской Обороны водитель автомобиля Nissan Note наехал на 15-летнего подростка, выходившего из общественного транспорта.