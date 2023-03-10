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    Автомобиль сбил выходившего из трамвая подростка у метро «Пролетарская»

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    Юный пассажир трамвая попал в ДТП, едва успев сойти на остановке в Невском районе Петербурга, утром 10 марта. Пострадавшего увезли в больницу, а электротранспорт встал больше чем на полчаса.

    Около 08:40 на проспекте Обуховской Обороны, напротив станции метро «Пролетарская», легковой автомобиль сбил парня, который выходил из трамвая, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что в 08:43 у дома 229 на проспекте Обуховской Обороны водитель автомобиля Nissan Note наехал на 15-летнего подростка, выходившего из общественного транспорта.

    В результате ДТП подросток получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. По факту произошедшего ведется проверка. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» добавили, что задержка в движении трамваев из-за происшествия составила 40 минут — с 08:40 до 09:20.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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