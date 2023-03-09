Ехал на крыше и бил кулаками машину. Мужчина экстремально прокатился на каршеринге по Малой Балканской

На Малой Балканской улице мужчина проехался на каршеринге, но не в салоне, а на крыше KIA. Он явно был недоволен — бил автомобиль кулаками.
Видео странной поездки 9 марта опубликовал в соцсетях очевидец. Когда машина остановилась, «пассажир» слез с крыши и подергал ручку каршеринга. Водитель попытался уехать, мужчина зацепился за дверь машины, и она скрылась вместе с ним.
«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.
В конце декабря в Василеостровском районе горожане заметили каршеринг, но с мертвым человеком на крыше. Выяснилось, что машина сбила пешехода, тело которого осталось на ней лежать, и какое-то время ездила так по городу. По предварительным данным, водитель был очень пьян. Его арестовали по делу о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.