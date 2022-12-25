Водителя каршеринга, который катался с трупом на крыше, взяли под стражу

В отношении виновника смертельного ДТП в Василеостровском районе Петербурга избрана мера пресечения. Он заключён под стражу. Об этом вечером 25 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.



Как уже писала «Фонтанка», инцидент произошёл ночью 24 декабря. Каршеринговый «КИА Рио» с мертвецом на крыше горожане заметили на пересечении Морской набережной и Мичманской улицы. А само ДТП, по данным «Дорожного инспектора», случилось на улице Кораблестроителей, 30. С «грузом 200» пользователь каршеринга прокатился от Кораблестроителей до Мичманской через Морской порт, затем оставил машину и пошёл спать.

