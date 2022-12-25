    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-з

    768мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd68.68eur73.04

    Водителя каршеринга, который катался с трупом на крыше, взяли под стражу

    14008
    обсудить

    В отношении виновника смертельного ДТП в Василеостровском районе Петербурга избрана мера пресечения. Он заключён под стражу. Об этом вечером 25 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

    Как уже писала «Фонтанка», инцидент произошёл ночью 24 декабря. Каршеринговый «КИА Рио» с мертвецом на крыше горожане заметили на пересечении Морской набережной и Мичманской улицы. А само ДТП, по данным «Дорожного инспектора», случилось на улице Кораблестроителей, 30. С «грузом 200» пользователь каршеринга прокатился от Кораблестроителей до Мичманской через Морской порт, затем оставил машину и пошёл спать.

    ПоделитьсяПоделиться

    32-летний был сильно пьян. Когда его нашли, он почти ничего не помнил. Погибший пешеход — 1983 года рождения.

    Уголовное дело расследуется по статье 264, часть 4, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

    Фото: «Дорожный инспектор»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с пешеходамиДТП с пешеходомПетербургКаршерингСмертельное ДТП с пешеходомДТП с каршерингом
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ26
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close