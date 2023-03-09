Мундеп из Петербурга Мария Сигова стала ректором «Шанинки»

Новым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук — «Шанинки» — назначена Мария Сигова. Соответствующее решение было приято на собрании учредителей вуза. Объявление об этом появилось на сайте университета 9 марта.
В сообщении отмечается, что прежний ректор Сергей Зуев не может исполнять обязанности в полном объёме из-за продолжающегося судебного процесса. Он останется научным руководителем «Шанинки» и будет участвовать в обсуждении дальнейшей стратегии развития университета.
В «Шанинке» добавили, что после стабилизации финансового положения планируется провести выборы нового ректора на альтернативной основе.
Напомним, что Сергей Зуев — фигурант дела о мошенничестве со средствами, которые были выделены на проект «Учитель будущего». Деньгами распоряжалась Марина Ракова, занимавшая должность заместителя главы Минпросвещения.
Мария Сигова — специалист в области экономической и финансовой безопасности, ректор Международного банковского института, а также депутат петербургского муниципального образования «Дворцовый округ». В МО она входит в постоянную комиссию по бюджету, финансам и правовым вопросам.