Песков: Кремль не имеет никакого отношения к беспорядкам в Грузии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал протесты в Тбилиси. В разговоре с журналистами утром
«Мы не имеем ни малейшего желания каким-то образом комментировать или вмешиваться в эти дела. Мы не имеем к этому никакого отношения», — сказал Песков.
Представитель Кремля рекомендовал российским гражданам держаться подальше от мест, где происходят уличные беспорядки.
Протесты в Грузии начались 7 марта — после того, как парламент страны принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Противники закона считают, что этот документ может помешать Грузии на пути в Евросоюз, а авторы инициативы отмечают, что единственная цель документа — обеспечение прозрачности работы СМИ, получающих финансирование из-за границы. Протестные акции в Тбилиси продолжались
Сегодня утром стало известно об отзыве законопроекта, однако оппозиция планирует продолжать протесты, поскольку считает формулировки об отзыве расплывчатыми. Кроме того, протестующие намерены добиваться освобождения задержанных.