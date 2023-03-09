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    Песков: Кремль не имеет никакого отношения к беспорядкам в Грузии

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    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал протесты в Тбилиси. В разговоре с журналистами утром 9 марта он подчеркнул, что Кремль не имеет никакого отношения ни к беспорядкам, ни к грузинскому закону об иноагентах.

    «Мы не имеем ни малейшего желания каким-то образом комментировать или вмешиваться в эти дела. Мы не имеем к этому никакого отношения», — сказал Песков.

    Представитель Кремля рекомендовал российским гражданам держаться подальше от мест, где происходят уличные беспорядки.

    Протесты в Грузии начались 7 марта — после того, как парламент страны принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Противники закона считают, что этот документ может помешать Грузии на пути в Евросоюз, а авторы инициативы отмечают, что единственная цель документа — обеспечение прозрачности работы СМИ, получающих финансирование из-за границы. Протестные акции в Тбилиси продолжались 8 марта и в ночь на 9 марта. Митингующие бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью, пытались сломать ворота здания парламента. Силовикам пришлось применять водометы. В общей сложности было задержано более 160 участников акций.

    Сегодня утром стало известно об отзыве законопроекта, однако оппозиция планирует продолжать протесты, поскольку считает формулировки об отзыве расплывчатыми. Кроме того, протестующие намерены добиваться освобождения задержанных.

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