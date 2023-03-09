Песков: Кремль не имеет никакого отношения к беспорядкам в Грузии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал протесты в Тбилиси. В разговоре с журналистами утром 9 марта он подчеркнул, что Кремль не имеет никакого отношения ни к беспорядкам, ни к грузинскому закону об иноагентах.



«Мы не имеем ни малейшего желания каким-то образом комментировать или вмешиваться в эти дела. Мы не имеем к этому никакого отношения», — сказал Песков.

Представитель Кремля рекомендовал российским гражданам держаться подальше от мест, где происходят уличные беспорядки.