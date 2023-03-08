В полиции рассказали подробности ДТП в Выборге, где сбили женщину с двумя детьми

Мать с детьми и коляской в областном Выборге на нерегулируемой «зебре» не пропустил 51-летний водитель Daewoo. Полиция проводит проверку.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Daewoo сбил пешеходов на Привокзальной площади, 13, незадолго до десяти часов утра 8 марта. В результате ДТП внимание медиков потребовалось 36-летней женщине и её сыну девяти лет. Младший ребёнок, который в момент аварии был в коляске, отделался испугом.



Женщину с мальчиком осмотрели в больнице и отпустили.



«При мне привезли женщину на скорой в ЦРБ с двумя детками. Женщина плакала от боли, дети просили маму не плакать… На тот момент не знала, что привезли их после ДТП. Обратила внимание, что одежда у них была испачкана и коляска», – рассказывает Мария в паблике «Интересные события в Выборге».

