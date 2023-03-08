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    Женщину с двумя детьми сбили на «зебре» в Выборге

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    27 комментариев

    Видеорегистратор снял, как автомобиль прокатил на капоте мать и ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. Видео опубликовано в группе «Интересные события в Выборге» 8 марта.

    vk.com/vyborg_interesting

    Судя по кадрам, авария случилась утром. Удар пришёлся на женщину и старшего ребёнка, коляска с младшим перевернулась.

    На записи видно, что пострадавшие смогли встать на ноги. Коляску подняли, на помощь семье подоспели очевидцы.

    Как пишет 47news, ДТП произошло на перекрёстке Вокзальной и Пограничной улиц. По данным издания, женщину и детей осмотрели медики в районной больнице, после чего их отпустили домой.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии 26

    Гость08 Мар 2023 в 19:23
    Ставлю на черненькое
    +1−0
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