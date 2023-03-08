Женщину с двумя детьми сбили на «зебре» в Выборге

Видеорегистратор снял, как автомобиль прокатил на капоте мать и ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. Видео опубликовано в группе «Интересные события в Выборге» 8 марта.
Судя по кадрам, авария случилась утром. Удар пришёлся на женщину и старшего ребёнка, коляска с младшим перевернулась.
На записи видно, что пострадавшие смогли встать на ноги. Коляску подняли, на помощь семье подоспели очевидцы.
Как пишет 47news, ДТП произошло на перекрёстке Вокзальной и Пограничной улиц. По данным издания, женщину и детей осмотрели медики в районной больнице, после чего их отпустили домой.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.