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    Экономика и санкции

    США сняли санкции с бывших «дочек» Сбербанка, зарегистрированных в Казахстане

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    Департамент казначейства США снял санкции с бывших дочерних структур Сбербанка, зарегистрированных в Казахстане. Речь идёт о четырёх финансовых организациях. Это следует из информации, опубликованной на сайте ведомства 8 марта.

    Напомним, что в феврале стало известно о возможном исключении из санкционных списков казахстанского Bereke Bank (прежнее название — «Тексакабанк»), который раньше тоже входил в структуру Сбербанка. Он и три его структуры как раз и указаны в документе Минфина. Поводом для снятия санкций стало то, что банк полностью перешёл в собственность казахстанской компании.

    Полные блокирующие санкции против Сбербанка США ввели в апреле прошлого года. Активы банка, связанные с американской финансовой системой, заморозили, а гражданам Соединённых Штатов запретили вести дела с этой финансовой организацией. Аналогичные ограничительные меры тогда же распространили и на Альфа-банк.

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