США сняли санкции с бывших «дочек» Сбербанка, зарегистрированных в Казахстане

Департамент казначейства США снял санкции с бывших дочерних структур Сбербанка, зарегистрированных в Казахстане. Речь идёт о четырёх финансовых организациях. Это следует из информации, опубликованной на сайте ведомства 8 марта.



Напомним, что в феврале стало известно о возможном исключении из санкционных списков казахстанского Bereke Bank (прежнее название — «Тексакабанк»), который раньше тоже входил в структуру Сбербанка. Он и три его структуры как раз и указаны в документе Минфина. Поводом для снятия санкций стало то, что банк полностью перешёл в собственность казахстанской компании.