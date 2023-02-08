Бывшая «дочка» Сбербанка в Казахстане выйдет из-под американских санкций

Казахстанский Bereke Bank, который был раньше дочерней компанией Сбербанка, в марте ожидает выхода из-под санкций США. Об этом 8 февраля рассказала пресс-служба финансовой организации, передает ТАСС.

О планах по снятию ограничительных мер с Bereke Bank ранее писала газета The Wall Street Journal.

По данным журналистов, причиной снятия санкций стало то, что теперь банк полностью принадлежит казахстанской компании. Предполагается, что ограничения снимут 6 марта. Bereke Bank попал в санкционный список США в феврале 2022 года. На тот момент он принадлежал Сбербанку.