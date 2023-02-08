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    Бывшая «дочка» Сбербанка в Казахстане выйдет из-под американских санкций

    1994
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    Казахстанский Bereke Bank, который был раньше дочерней компанией Сбербанка, в марте ожидает выхода из-под санкций США. Об этом 8 февраля рассказала пресс-служба финансовой организации, передает ТАСС.

    О планах по снятию ограничительных мер с Bereke Bank ранее писала газета The Wall Street Journal.

    По данным журналистов, причиной снятия санкций стало то, что теперь банк полностью принадлежит казахстанской компании. Предполагается, что ограничения снимут 6 марта. Bereke Bank попал в санкционный список США в феврале 2022 года. На тот момент он принадлежал Сбербанку.

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    КазахстанСШАСбербанкСанкцииBereke Bank
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