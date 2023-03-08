Финский концерн Fazer передумал закрывать фабрику на границе с Россией

Финский концерн Fazer, который ушел с российского рынка, не станет закрывать кондитерскую фабрику на границе с Выборгским районом Ленинградской области. Об этом компания сообщила 8 марта.



Ранее Fazer хотел перенести производство карамели из Лаппенранты на строящийся завод в Лахти. Но в итоге на новую фабрику переведут выпуск шоколадных изделий с предприятия в Вантаа. Изначально планировалось, что обе линии переедут в течение 2025–2027 годов.



Руководство концерна объяснило решение быстрым изменением процентных ставок, потребительского спроса, а также дискуссией об изменении налогов в финской системе здравоохранения. На карамельной фабрике Fazer в Лаппенранте работают 400 человек.

