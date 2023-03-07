После публикации «Фонтанки» семье разведчика, умершего на операционном столе, назначат выплаты. Директора соцзащиты уволят

Семья погибшего контрактника Дмитрия Захарчука получит выплаты из бюджета Ленинградской области. Такое решение принято на уровне руководства региона 7 марта.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе правительства Ленинградской области, случай Дмитрия Захарчука будет приравнен к травме. Контрактник умер на операционном столе в госпитале в Подмосковье. К госпитализации привело переохлаждение. Согласно региональному постановлению, за гибель военнослужащего при выполнении боевых действий из бюджета выплачивается 2 млн рублей. За увечье – от 500 тысяч до миллиона рублей в зависимости от последствий для здоровья.
Директор лужского филиала Центра социальной защиты населения Елена Нюмольм будет уволена. Так как она «не обратила внимание на нестандартные случаи».
Не только семья Дмитрия Захарчука получила отказ в региональных выплатах в Лужском районе. «Фонтанка» также писала о мобилизованном Николае Мурашове, который погиб, не дойдя до границы с Украиной. Чиновники сначала сочли, что обстоятельства его смерти не соответствуют условиям назначения выплаты.