КСП опубликовала данные о проверке зоопарка. Инспекция не пожалела директора, но сжалилась над пумой

Контрольно-счётная палата задним числом опубликовала итоги проверки Ленинградского зоопарка. Об этом свидетельствует сайт ведомства.

Как писала «Фонтанка» в начале марта, итоги ряда проверок, которые были проведены ещё в прошлом году, на сайте КСП до сих пор не опубликованы. Активистам, которые поинтересовались, почему так происходит, а заодно и напомнили, что ведомство обязано публиковать эти данные, сообщили, что сайт КСП находится на ремонте. После запроса активистов на сайте опубликовали информацию о результатах нескольких проверок задним числом. В том числе — и о проверке Ленинградского зоопарка (официально публикация датирована серединой декабря 2022 года).



Судя по опубликованным данным, у Контрольно-счётной палаты оказалось много претензий к деятельности бывшего директора Ирины Скибы (имя директора на сайте КСП постеснялись назвать). В частности, инспекция отметила, что она заключила 280 договоров с 52 физическими лицами, в том числе сотрудниками зоопарка, «в отсутствие обоснования необходимости выполнения данных работ, а также документов, подтверждающих фактическое выполнение работ». Кроме того, Скиба устроила главного технолога Александра Князева дополнительно на три должности, а также заключила договор с его сыновьями. В публикации указано, что с некими родственниками Князева заключены договоры на изготовление 367 светильников, однако по итогам проверки их не нашли. Также уже бывший директор заключила долгосрочный договор с индивидуальным предпринимателем на обслуживание оргтехники, тогда как он сам трудится в штате зоопарка на аналогичной должности, также на похожей должности числится его сын, а в бухгалтерии работает жена. Отдельно проверяющие отмечают, что в зоопарке списаны как использованные (но без подтверждающих документов) светодиоды в количестве 3 600 штук, купленные в 2020 и 2021-х годах по завышенной цене. Списывалась без подтверждения и морская соль для аквариумов. По документам при этом зоопарк покупал рыбу, улиток и камчатского краба для оформления экспозиций, но, согласно данным бухгалтерского учета, они «были списаны как кормовые при отсутствии в рационах животных указанных рыб, улиток и крабов».



Также Контрольно-счётная палата выявила несоответствие нормам содержания некоторых животных. «Одна пума содержалась в помещении здания («буромедвежатнике»), в котором вёлся капитальный ремонт и производились шумные работы»,— утверждают проверяющие. Инспекция отметила и птичник: из-за его плачевного состояния на зимний период отдельных птиц пришлось размещать в клетках во вспомогательных помещениях здания администрации. Обратили внимание в КСП и на хамелеонов (как писала «Фонтанка», их исчезновением также занимается полиция). Как отмечает инспекция, хамелеоны «на основания актов падежа» списывались группами (по 2–3 особи). Кроме того, говорится в данных о проверке, выявлено фактическое отсутствие ряда видов рыб, тритонов, уток мандаринок, попугая жако, медуз и других животных. Часть помещений зоопарка захламлены, добавили в КСП.

