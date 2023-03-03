Контрольно-скрытная палата. Как аудиторы держат в тайне нарушения петербургских чиновников

Фото: Роман Яровицын/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Контрольно-счётная палата Петербурга почти полгода не публиковала результаты проверок петербургских органов власти.

Активистам, которые спросили об этом, объяснили, что у аудиторов были проблемы — сайт на ремонте, что, правда, не помешало выкладывать на нем отчёты о возложении венков и вручении грамот. После запроса с напоминаниями о норме закона справки о проверках вновь начали публиковать, но в усечённом формате. «Фонтанка» рассказывает, как некогда самая грозная служба стала самой тихой.



Контрольно-счётная палата Петербурга появилась ещё в 90-х. Как говорится на сайте петербургского парламента, это — «важнейшее звено государственного контроля».

«За время работы палаты по итогам проверок в городскую казну возвращены миллионы рублей, значительно повысилась эффективность использования государственного имущества, а экспертно-аналитическая деятельность оказывает заметное влияние на формирование бюджетной политики и совершенствование бюджетного процесса в Санкт-Петербурге». Если по-простому, то КСП — это такой депутатский хлыст. По идее с помощью него депутаты (законодательная власть) должны контролировать чиновников (исполнительную власть). Но это в идеале.



Ещё в прошлых созывах петербургского парламента Контрольно-счётная палата стала политическим оружием. С проверками инспекции приходили к тем, кто не признавал тогда лидерство спикера парламента Вячеслава Макарова, он же возглавлял и городскую «Единую Россию». Например, рьяно искали нарушения в муниципалитете «Смольнинское» — считается, что его глава во время конфликта в районной ячейке «Единой России» занял «неправильную» сторону. А перед очередными выборами в 2016 году аудиторы пришли с проверкой в горизбирком.



Постепенно из Контрольно-счётной палаты уходили специалисты, а на их место приходили приближённые Вячеслава Макарова. Так, в 2017 году КСП покинул Юрий Илларионов, экс-сотрудник петербургского ФСБ и бывший замглавы управления Центробанка по Санкт-Петербургу. Будучи аудитором, он, например, заявлял о нарушениях на 14 млрд и об ущербе в размере 7,35 млрд рублей, допущенных при губернаторах Валентине Матвиенко и Георгии Полтавченко при финансировании строительства транспортной инфраструктуры. После проверки строительства и эксплуатации петербургского метро он заявил о нарушениях на сумму 9,23 млрд рублей. Также под его руководством шла проверка строительства стадиона на Крестовском острове. Журналистам перед уходом Илларионов сказал: «Результаты нашей работы оказались не востребованы, поскольку нет заинтересованного в ней заказчика». Место Илларионова занял заместитель главы местной администрации муниципалитета «Кронверкское» в Петроградском районе Юрий Шутов. Именно в этом районе располагалась избирательная территория на тот момент спикера Законодательного собрания.



Политическая ситуация в городе изменилась в 2021 году, когда Макарова всё же смогли отправить в Государственную думу. На его место пришёл бывший заместитель губернатора Александр Бельский. Показательно, что спустя год сменивший когда-то бывшего чекиста Илларионова Шутов и сам покинул Счётную палату, а на его место пришёл новый аудитор Дмитрий Филатов, в прошлом сотрудник комитета территориального развития Санкт-Петербурга, то есть выходец из той самой исполнительной власти, хлыстом для которой и должна по идее быть КСП.



Проверки Контрольно-счётной палаты после смены власти в городском парламенте засекретили. Почти все документы теперь издаются под грифом «Для служебного пользования». Их перестали презентовать даже депутатам на профильных комиссиях. Через некоторое время после введения такого режима секретности акт о проверке случайно «утёк» в одно из петербургских СМИ. Как рассказали «Фонтанке» собеседники, после этого председатель КСП Константин Желудков писал письма чиновникам и требовал от них найти источник утечки.



Информацию о своей деятельности и о результатах проверок КСП стала публиковать редко и выборочно. На это в том числе обратил внимание активист и бывший депутат округа «Екатерингофский» Александр Шуршев. Он заметил, что в плане проверок был его бывший муниципалитет, но нашли ли там нарушения, неизвестно. Шуршев написал в ведомство и напомнил, что по закону публиковать результаты проверок в КСП должны в течение 10 дней с момента их утверждения.

В ответ ему сообщили, что «в настоящий момент… осуществляются технологические работы, связанные с разработкой (дополнением) новых разделов и дополнительных пунктов меню сайта. …Принимая во внимание изложенное, после завершения указанных работ по контракту просмотр (ознакомление) с актуальной информацией о деятельности Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, в том числе отраженной в разделе «Результаты проверок (контрольная деятельность)», будет доступен для пользователей».



После запроса активиста Контрольно-счётная палата ненадолго вышла из спячки и опубликовала результаты проверки комитета по имущественным отношениям. В скупом тексте, который больше похож на формальный отчёт, сказано, что в документах ведомства обнаружили более 360 нарушений. В частности — в предоставлении мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса и введенных ограничений. Также были установлены случаи, когда чиновники не принимали меры по взысканию арендной платы за объекты нежилого фонда, неправомерно пролонгировали договоры аренды, не освобождали госимущество от незаконного использования посторонними и другие. На следующий день, правда, и эту скудную информацию спрятали поглубже, поставив заметку задним числом — годом ранее.

Кроме результатов исследования документов о деятельности «Екатерингофского» муниципалитета, на сайте нет ещё с десяток данных о проверках. Например, КСП проверяла финансовую деятельность Законодательного собрания в период управления им Вячеслава Макарова, администрацию Василеостровоского района (бывшего главу ищут практически с собаками — возбуждено несколько уголовных дел), зоопарка (там директора уволили после внимания полиции). Также, например, судя по плану, была проверка метрополитена.



«Фонтанка» запросила в Контрольно-счётной палате результаты шести разных проверок, которые проводили за последний год. Однако более-менее подробный ответ с конкретными данными о нарушениях в КСП дали только по муниципалитету «Купчино». Там в последние полгода из-за конфликта разных политических групп меняли главу местной администрации, к процессу подключался и спикер парламента Александр Бельский. Хозяйством муниципалитета интересовались в правоохранительных органах. Вопросы, которые задавали следователи местным депутатам и активистам, по информации «Фонтанки», были даже про депутата Государственной думы, чьи соратники обосновались в муниципальном совете.

Судя по ответу, инспекция Счётной палаты тоже нашла в деятельности администрации Купчино немало изъянов. Например, выяснилось, что в декабре 2021 года муниципалитет купил 100 билетов на концерт памяти Чайковского, однако его организаторы сообщили проверяющим, что проводили фестиваль и билеты муниципалам не продавали. Ко дню окончания Ленинградской битвы муниципалы заказали цветы и венки, правда — перепутали дату битвы и закупились на месяц раньше. Специалисту администрации в течение трёх лет доплачивали за ведение документации по воинскому учёту и бронированию жителей, хотя по факту такую работу он не вёл. А ещё местная администрация оплатила работы по подготовке публикации в местной газете про субботник, однако в итоге текст в газету просто скопировали с сайта администрации и из паблика «Молодёжной гвардии "Единой России"»; про то, что делали муниципалы на субботнике, там не было ни слова. В ответе также говорится о завышенных ценах на билеты на концерты, однако конкретные суммы в Контрольно-счётной палате предпочли не уточнять.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

