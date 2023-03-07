В Чехии украден жеребец Рамзана Кадырова

Евросоюз ввел санкции против Кадырова в июле 2014 года. Его обвинили в «действиях, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Глава Чечни ответил на это созданием собственного санкционного списка против чиновников ЕС и президента США. В 2017-м Кадыров рассказал о попытках снять санкции со своих скаковых лошадей, в том числе Зазу. Тогда Кадыров говорил, что выигранные ими призовые деньги «перечисляют на счет, но разрешают использовать только для нужд лошадей». По его словам, этого решения «еле добились, а так они с голоду умерли бы». Глава Чечни также находится под санкциями США.



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