В Чехии украден жеребец Рамзана Кадырова

Чешская полиция расследует кражу племенного скакуна английской породы из конюшни в селе Крабчице на северо-востоке страны, который стоит около 19 тысяч долларов (400 тысяч чешских крон). Эта лошадь входит в замороженное из-за санкций имущество главы Чечни Рамзана Кадырова, передаёт 7 марта РБК со ссылкой на местные СМИ.
По данным полиции, кража совершена в ночь на 4 марта, вор снял с раздвижной двери цепь с карабином и увел животное с белой звездой на лбу и белым пятном на правой задней ноге.
16-летний гнедой жеребец Зазу, как пишет Jezdci.cz, принадлежит Кадырову и был включен в его имущество, замороженное в Чехии после введения против него санкций в 2014 году. Кадыров купил коня в 2012 году у немецкой компании WH Sport International для участия в престижных скачках — Дубайском кубке мира. Зазу выступил в них и пришёл пятым. В общей сложности он выиграл 9 гонок из 36 и заработал более 1,2 миллиона евро.