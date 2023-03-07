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    В Чехии украден жеребец Рамзана Кадырова

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    Чешская полиция расследует кражу племенного скакуна английской породы из конюшни в селе Крабчице на северо-востоке страны, который стоит около 19 тысяч долларов (400 тысяч чешских крон). Эта лошадь входит в замороженное из-за санкций имущество главы Чечни Рамзана Кадырова, передаёт 7 марта РБК со ссылкой на местные СМИ.

    Скришот с <a href="https://www.jezdci.cz/clanky/zazou-beze-stopy-zmizel-nocni-unos-kadyrovova-hrebce-setri-policie/" class="io-leave-page _" target="_blank">Jezdci.cz</a>
    Скришот с Jezdci.cz
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    По данным полиции, кража совершена в ночь на 4 марта, вор снял с раздвижной двери цепь с карабином и увел животное с белой звездой на лбу и белым пятном на правой задней ноге.

    16-летний гнедой жеребец Зазу, как пишет Jezdci.cz, принадлежит Кадырову и был включен в его имущество, замороженное в Чехии после введения против него санкций в 2014 году. Кадыров купил коня в 2012 году у немецкой компании WH Sport International для участия в престижных скачках — Дубайском кубке мира. Зазу выступил в них и пришёл пятым. В общей сложности он выиграл 9 гонок из 36 и заработал более 1,2 миллиона евро.

    Скришот с <a href="https://www.jezdci.cz/clanky/zazou-beze-stopy-zmizel-nocni-unos-kadyrovova-hrebce-setri-policie/" class="io-leave-page _" target="_blank">Jezdci.cz</a>
    Скришот с Jezdci.cz

    Евросоюз ввел санкции против Кадырова в июле 2014 года. Его обвинили в «действиях, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Глава Чечни ответил на это созданием собственного санкционного списка против чиновников ЕС и президента США. В 2017-м Кадыров рассказал о попытках снять санкции со своих скаковых лошадей, в том числе Зазу. Тогда Кадыров говорил, что выигранные ими призовые деньги «перечисляют на счет, но разрешают использовать только для нужд лошадей». По его словам, этого решения «еле добились, а так они с голоду умерли бы». Глава Чечни также находится под санкциями США.

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