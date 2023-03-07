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    ООН: Ущерб от землетрясений в Турции превысит 100 млрд долларов

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    В ООН подсчитали, что ущерб от землетрясений в Турции превысит 100 млрд долларов. Об этом 7 марта сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на данные постоянного представителя Программы развития ООН в Турции Луизы Винтон.

    По словам Винтон, в результате землетрясений 2,7 млн жителей, оказавшихся в зоне бедствия, были перемещены. Подземные толчки разрушили порядка 600 тысяч зданий. Представительница ПРООН отметила, что для возвращения жизни в нормальное русло решающее значение имеют восстановительные работы.

    В результате землетрясений погибло более 45 тысяч человек, такие данные 1 марта представило турецкое управление по чрезвычайным ситуациям.

    6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7. 20 февраля в провинции Хатай зафиксировали два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4. Ещё одно смертоносное землетрясение, магнитудой 5,6, случилось 27 февраля в Малатье.

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