ООН: Ущерб от землетрясений в Турции превысит 100 млрд долларов

В ООН подсчитали, что ущерб от землетрясений в Турции превысит 100 млрд долларов. Об этом 7 марта сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на данные постоянного представителя Программы развития ООН в Турции Луизы Винтон.



По словам Винтон, в результате землетрясений 2,7 млн жителей, оказавшихся в зоне бедствия, были перемещены. Подземные толчки разрушили порядка 600 тысяч зданий. Представительница ПРООН отметила, что для возвращения жизни в нормальное русло решающее значение имеют восстановительные работы.

В результате землетрясений погибло более 45 тысяч человек, такие данные 1 марта представило турецкое управление по чрезвычайным ситуациям.