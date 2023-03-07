    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, ю-з

    750мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd75.47eur80.24

    Путин поручил закупиться лекарствами от ОРВИ к 1 апреля

    1696
    13 комментариев

    Президент Владимир Путин поручил до 1 апреля создать запасы наиболее востребованных лекарств, в том числе от ОРВИ, сообщается на сайте Кремля.

    В перечне поручений президента по итогам совещания с членами правительства от 7 марта говорится, что Минздраву совместно с Минпромторгом поручено «принять меры, направленные на обеспечение наличия запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарственных препаратов» к подъемам заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

    Ответственными за исполнение поручения назначены глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минпромторга Денис Мантуров.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛекарстваОРВИМинздрав
    ЛАЙК0
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close