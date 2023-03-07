Путин поручил закупиться лекарствами от ОРВИ к 1 апреля

Президент Владимир Путин поручил до 1 апреля создать запасы наиболее востребованных лекарств, в том числе от ОРВИ, сообщается на сайте Кремля.



В перечне поручений президента по итогам совещания с членами правительства от 7 марта говорится, что Минздраву совместно с Минпромторгом поручено «принять меры, направленные на обеспечение наличия запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарственных препаратов» к подъемам заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.



Ответственными за исполнение поручения назначены глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минпромторга Денис Мантуров.

