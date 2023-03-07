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    Петербуржец, стрелявший по выпивавшему во дворе мужчине, отделался условным сроком

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    Дзержинский райсуд Петербурга огласил приговор Никите Волкову, выстрелившему летом в незнакомца, с которым поссорился, из пневматической винтовки. Его признали виновным в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью оппонента.

    Волков получил два года и один месяц условно с испытательным сроком в два года, сообщает 7 марта объединенная пресс-служба судов города. История произошла в июне на улице Некрасова — по данным суда, Волков выглянул из окна своей квартиры и сказал мужчине, выпивавшему во дворе, чтобы тот ушел, иначе прогремит выстрел. Незнакомец не воспринял угрозу всерьёз, но действительно получил выстрел в голень из пневматической винтовки.

    Как писала «Фонтанка», пострадавшим был 37-летний сотрудник почты. В больнице ему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

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