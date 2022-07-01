Мужчину подстрелили из пневматической винтовки в центре Петербурга. Задержан сотрудник почты

Мужчину с пулей в ноге доставили в Мариинскую больницу. Он рассказал, что поспорил с человеком в окне.
Сообщение о стрельбе на улице Некрасова, 37/20, поступило в полицию накануне около двух дня, стало известно «Фонтанке» 1 июля. Звонивший 36-летний мужчина рассказал, что неизвестный выстрелил ему в ногу из пневматического оружия.
Пока мужчину везли в больницу, сотрудники спецполка полиции задержали по указанному адресу 37-летнего сотрудника почты. По предварительной информации, у него вышел конфликт с мужчиной на улице, и он из окна своей квартиры один раз выстрелил в ногу оппоненту.
Раненому оказали медицинскую помощь, а потом отпустили из стационара на амбулаторное лечение.
Стрелка доставили в отдел полиции, где для начала возбудили уголовное дело по статье «Мелкое хулиганство». А чуть позже появилось уголовное дело по статье «Хулиганство». Пневматическую винтовку у мужчины изъяли.