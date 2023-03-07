    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -8

    1 м/с, ю-з

    747мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd75.47eur80.24

    Паре самолетов снова было не приземлиться в Пулково. «Фонтанка» знает, почему

    640
    обсудить

    Вечером 6 марта некоторым самолетам было трудно долететь до петербургского аэропорта Пулково — виной тому, предположительно, была плохая погода. Рейс авиакомпании «Северный ветер» из Казани отправили в Москву, рассказали «Фонтанке» очевидцы.

    Борт не дошел до Пулково из-за метеоусловий, уточнили в аэропорту. Судя по данным сервиса Flightradar24, на подлете к городу круги нарезали и другие самолеты, приближавшиеся к Петербургу ближе к ночи: например, из Уфы и Москвы. Вероятно, им помешала начавшаяся вечером метель, но после полуночи, как показывает система, аэропорт уже принимает прилетающие рейсы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Прошлым вечером пассажирские самолеты так же кружили вокруг Пулково. Сообщалось, что в аэропорту экстренно сажают военный борт.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close