Паре самолетов снова было не приземлиться в Пулково. «Фонтанка» знает, почему

Вечером 6 марта некоторым самолетам было трудно долететь до петербургского аэропорта Пулково — виной тому, предположительно, была плохая погода. Рейс авиакомпании «Северный ветер» из Казани отправили в Москву, рассказали «Фонтанке» очевидцы.



Борт не дошел до Пулково из-за метеоусловий, уточнили в аэропорту. Судя по данным сервиса Flightradar24, на подлете к городу круги нарезали и другие самолеты, приближавшиеся к Петербургу ближе к ночи: например, из Уфы и Москвы. Вероятно, им помешала начавшаяся вечером метель, но после полуночи, как показывает система, аэропорт уже принимает прилетающие рейсы.