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    Полюбуйтесь нежным петербургским вечером. В небе слились синий и золотой

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    3 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Петербург больше не засыпает снегом — после последних зимних подарков наступил спокойный вечер. Облаков над городом хватало, но гуляющие смогли полюбоваться и синим небом, и золотым светом, мягко окутывающим улицы.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Умиротворяющую картину 6 марта наблюдал фотокорреспондент «Фонтанки». Солнце добавило типичным петербургским пейзажам красок — подсветило пышные облака, бликовало на воде и окнах машин.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Впрочем, последствия «снежной лавины» дают о себе знать: кое-где горожане лепят снеговиков и играют в снежки, а кое-где — спасаются от серо-коричневой массы на дорогах. Согласно прогнозам синоптиков, снег не оставит город в покое еще три дня — зато остается еще немного времени на зимние забавы.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    Гость06 Мар 2023 в 20:52
    Красотища
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