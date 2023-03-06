Полюбуйтесь нежным петербургским вечером. В небе слились синий и золотой

Петербург больше не засыпает снегом — после последних зимних подарков наступил спокойный вечер. Облаков над городом хватало, но гуляющие смогли полюбоваться и синим небом, и золотым светом, мягко окутывающим улицы.
Умиротворяющую картину 6 марта наблюдал фотокорреспондент «Фонтанки». Солнце добавило типичным петербургским пейзажам красок — подсветило пышные облака, бликовало на воде и окнах машин.
Впрочем, последствия «снежной лавины» дают о себе знать: кое-где горожане лепят снеговиков и играют в снежки, а кое-где — спасаются от серо-коричневой массы на дорогах. Согласно прогнозам синоптиков, снег не оставит город в покое еще три дня — зато остается еще немного времени на зимние забавы.