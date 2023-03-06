Белый снег, серый лед. Причуды мартовской погоды в Петербурге

Внезапные мартовские снегопады одели Петербург в белое. Зима взяла дополнительное время и грех этим не воспользоваться. Во дворах как на дрожжах растут снеговики, ребятня играет в снежки и рисует узоры на льду лезвиями коньков.
Но на оживленных улицах белый снег неизбежно превращается в серо-коричневую массу. Местами пешеходам приходится перепрыгивать лужи, местами — уклоняться от бурого снега, летящего из-под щеток спецтехники.
Согласно прогнозу синоптиков, снег в Петербурге будет периодически падать на землю еще как минимум три дня. У вас еще есть шанс прокатиться на лыжах в ближайшем парке и вылепить из снега чей-нибудь портрет, как это делает пенсионерка Лариса Высоцкая в парке «Сосновка».