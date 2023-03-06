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    Белый снег, серый лед. Причуды мартовской погоды в Петербурге

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Внезапные мартовские снегопады одели Петербург в белое. Зима взяла дополнительное время и грех этим не воспользоваться. Во дворах как на дрожжах растут снеговики, ребятня играет в снежки и рисует узоры на льду лезвиями коньков.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Но на оживленных улицах белый снег неизбежно превращается в серо-коричневую массу. Местами пешеходам приходится перепрыгивать лужи, местами — уклоняться от бурого снега, летящего из-под щеток спецтехники.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Согласно прогнозу синоптиков, снег в Петербурге будет периодически падать на землю еще как минимум три дня. У вас еще есть шанс прокатиться на лыжах в ближайшем парке и вылепить из снега чей-нибудь портрет, как это делает пенсионерка Лариса Высоцкая в парке «Сосновка».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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