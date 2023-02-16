«Чувство, что я сделала полезное дело». Петербургская пенсионерка «посадила» на дерево Пушкина, Боярского и Тутберидзе

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В парке «Сосновка» вот уже вторую зиму на одном и том же дереве возникают снежные лица. Боярский, Чехов, Цветаева смотрят на гуляющих леденеющим взглядом. Автор творческой аномалии стал известен после того, как снимки творений попали в соцсеть. «Фонтанка» застала бывшего педагога, пенсионерку Ларису Высоцкую за работой и увидела, как князь Голицын превращается в Пушкина.



Солнце пробивается сквозь деревья и падает на заснеженные лужайки парка «Сосновка». От рыжих лучей за высоченной берёзой прячется пенсионерка с розочкой на берете. В правой руке она держит пилочку для ногтей и водит ею по воздуху, как дирижёрской палочкой. На стволе берёзы укреплён снежный барельеф. Пенсионерка окидывает его взглядом, словно это холст, и подправляет снежную массу пилочкой.



Ещё вчера к стволу березы крепился снежный лик князя Василия Голицына, а сегодня его трансформировали в Александра Пушкина.



«Голицын приличненько сидел. Я посмотрела на него и решила: трансформирую в Пушкина. Немножечко подправлю нос, причёсочку и подбородок. Глаза чуть-чуть», — делится автор снежного барельефа Лариса Высоцкая.

Лариса Викторовна признается: сегодня с утра у неё не было настроения идти в парк. Но переживания за судьбу вылепленного из снега князя Голицына взяли верх, и она отправилась «оценить степень разрушения».

«Это чувство долга, как же он сидит, вдруг там надо что-то подправить? Понятно, что и температура и влажность разные. В парке никто не варварствует», — говорит она.



Пока мы разговариваем, на лавочку по соседству присаживаются трое в спортивных штанах. Открывают по баночке пива. Встречаются взглядом с Пушкиным на берёзе, смотрят на поэта заинтересованно.

«Красота необыкновенная, спасибо!» — восхищается проходящая мимо с финскими палками пенсионерка. Её догоняет пожилой мужчина, тоже совершающий спортивную прогулку.

— Вы там чо, искусство делаете для народа? Надо краской какой-то разукрасить, — предлагает он.

— Это же как из гипса барельеф. И что, нужно его акварельной краской разукрасить? Ни в коем случае! У меня здесь Дед Мороз сидел, вот я могла ему носик....



— А так получается, как будто посмертная маска.

— Я с вами не соглашусь, — мягко отвечает снежный скульптор.

Творить из снега Лариса Викторовна начала в марте 2020-го. Тогда она гуляла по парку и увидела, как мама с сыном пытаются вылепить зайца на стволе берёзы. Петербурженка не смогла пройти мимо и присоединилась к процессу. А на следующий день ноги сами её понесли к той самой берёзе, и она попыталась слепить что-то своё.



Сначала сотворила театральную маску, а затем на этом же месте вылепила своего покойного кота Арнольда.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А уже следующей зимой взялась за более сложные проекты. За прошлый сезон получилось 15 барельефов. Сейчас в фотоархиве петербурженки хранятся снимки снежных Михаила Боярского, Антона Чехова, Марины Цветаевой, Аполлона, Армена Джигарханяна, политолога Дмитрия Саймса, Этери Тутберидзе.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Барельеф легендарного тренера по фигурному катанию единственный был выполнен на сосне, а не на привычной берёзе.

«Там склон и солнце падает. Она получилась возрастная и как-то мало посидела. Я поняла, что там мне неудобно работать», — признается Лариса Викторовна.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У Ларисы Викторовны нет художественного образования, никакие курсы она не проходила, а всю жизнь проработала преподавателем химии и биологии в Невском колледже имени Неболсина. Петербурженка вспоминает творческие вечера педагогического коллектива, где она перевоплощалась то в лису Алису, то в Эвелину Хромченко, то в гадалку. Там она могла проявить свой художественный взгляд при оформлении декораций.

Ушла из колледжа Лариса Викторовна только в 71 год, с сентября 2022-го она больше не преподает. Раньше её не отпускали из-за нехватки кадров.

Создает портреты пенсионерка по памяти, без картинок на телефоне. Как она сама говорит, работает с образами. То есть это не детальное воплощение, а скорее попытка передать харизму. На создание готового барельефа уходит около двух часов. Все это время петербурженка проводит стоя. Она живет на другой стороне парка и специально не переносит «холст» ближе к дому. У неё задача — за день проходить 7–8 тысяч шагов.



Лариса Викторовна с соцсетями не дружит. Недавно она отдала свою коллекцию снимков знакомому, а он выложил их в «ВКонтакте». После этого к ней всё чаще подходят со словами: «Наконец-то я нашёл это дерево!»

«Я человек ответственный — профессия обязывает, — говорит пенсионерка. — У меня чувство долга на уровне высоком, и я уже не могу так делать: ай, ладно, пусть как пойдет. Ведь люди будут ходить мимо, а тут что-то такое непонятное. Нет, надо прийти и привести в порядок, а потом пойти заниматься своими делами. Тогда у меня чувство, что я сделала полезное дело».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

