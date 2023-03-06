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    Дочь Кудрина создаст новое общественное пространство на Левашовском хлебозаводе

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    Школа Masters Полины Бондаревой, дочери бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина, создаст в реконструированном здании бывшего Левашовского хлебозавода на Барочной улице культурно-деловое пространство. Об этом 6 марта сообщили представители девелоперской компании RBI.

    «Планы по развитию культурно-делового пространства у RBI и Masters, действительно, обширные: лекции, театральные спектакли, кинопоказы, концерты, выставки, ярмарки современного искусства», — рассказали в компании и добавили, что школа Masters стала стратегическим партнером Группы RBI.

    Обновленное здание бывшего Левашовского хлебозавода хотят открыть для петербуржцев в начале лета этого года. Создатели планируют составить конкуренцию «Новой Голландии», Манежу, «Севкабелю» и другим популярным досуговым местам.

    «Левашовский хлебозавод — многофункциональное пространство, где есть возможность проводить проекты любого формата, и мы хотим, чтобы он стал неотъемлемой частью культурной карты Санкт-Петербурга», — рассказала основатель школы Masters Полина Бондарева.

    Также в здании хлебозавода появится новый офис Группы RBI.

    В ноябре 2022 года КГИОП выдал Группе RBI разрешение на ввод после реконструкции Левашовского хлебозавода на Барочной улице. Она обошлась компании примерно в 1 млрд рублей. Сейчас здесь идет внутренняя отделка, а в следующем году откроется культурно-деловое пространство, смысловым центром которого станет «блокадная комната», где гости смогут погрузиться в атмосферу тяжелых дней блокады.

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