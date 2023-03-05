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    Пожар на заводе в Подмосковье локализовали 87 человек

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    Пожар на коксогазовом заводе в подмосковном городе Видное локализован.

    Как сообщает ГУ МЧС по Московской области, 5 марта в 22:07 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступил вызов на Белокаменное шоссе, 13 (городской округ Ленинский). В 23:34 дана локализация пожара на площади 200 кв. м. На месте работают 29 единиц техники и 87 человек.

    MSK1 пишет, что завод входит в ПАО «Мечел». Это один из крупнейших российских производителей сортового проката и метизной продукции.

    «Произошло возгорание на разделительной колонне в отделении улавливания. Пожар локализован», — рассказали РИА Новости в пресс-службе компании «Мечел».

    В результате инцидента, по данным компании, никто не пострадал, угрозы окружающей среде также нет.

    Как сообщала «Фонтанка», пожар на заводе начался после взрыва.

    UPD: ТАСС со ссылкой на представителя компании в 23:52 сообщил, что пожар на заводе «Мечела» в Видном потушен.

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    ПодмосковьеВзрыв на заводеПожар на заводеМечел
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