В Китае придумали, как повысить рождаемость. Молодежи — сокращённый рабочий день, а детсадовцам — половое воспитание

В Китае депутаты предложили запретить молодежи работать более восьми часов подряд, сообщает 5 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times. Таким образом парламентарии рассчитывают повысить рождаемость.
По их мнению, если ограничить продолжительность рабочего дня для молодых мужчин и женщин, у них появится больше времени, чтобы найти себе подходящего партнера и завести детей. Предложение вынесли на обсуждение ежегодных сессий Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в рамках борьбы с сокращением населения страны.
Более того, в детских садах предлагается ввести уроки по половому воспитанию. Но использовать при этом только китайские учебники, чтобы предотвратить «тревожное проникновение Запада».