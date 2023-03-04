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    ДТП на «Скандинавии», где из-за несоблюдения дистанции погибла женщина, стало уголовным делом

    2031
    4 комментария
    Фото: прокуратура Ленобласти
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    Виновнику смертельного ДТП на трассе «Скандинавия» грозит до 5 лет лишения свободы. По факту аварии полицейское следствие 4 марта возбудило уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, по статье 264, часть 3, УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    ДТП произошло днём 3 марта на 126-м километре автодороги «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти, у посёлка Толоконниково. «Мерседес» врезался в автобус ПАЗ, ждавший зелёный на светофоре, и его откинуло в стоявший перед ним «Фольксваген Пассат». На месте погибла 35-летняя пассажирка «Мерседеса». Водитель «Мерседеса» (примерно такого же возраста на вид) и ещё одна его пассажирка, 32-летняя, в тяжёлом состоянии были госпитализированы. Чтобы достать людей, спасателям пришлось разрезать крышу.

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    По данным областной прокуратуры, Mercedes ехал в сторону Выборга, водитель неправильно выбрал дистанцию.

    Фото: прокуратура Ленобласти

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