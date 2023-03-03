Стали известны подробности массовой аварии на «Скандинавии» в Ленобласти

Погибшая в массовом ДТП на «Скандинавии» в Ленобласти на месте происшествия — 36-летняя пассажирка Mercedes. Об этом вечером 3 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Среди пострадавших также находившаяся в салоне 33-летняя женщина и водитель автомобиля. Обоих госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Известно, что в 16:45 на 148-м километре трассы «Скандинавия» водитель Mercedes не справился с управлением и наехал на автобус ПАЗ, который остановился на светофоре. За рулём последнего находился 52-летний мужчина. Впоследствии автобус столкнулся с Volkswagen, который стоял впереди.
Как пассажиры, так и водители ПАЗ и Volkswagen не пострадали. На данный момент по факту ДТП ведётся проверка.
«Фонтанка» писала про массовую аварию в Выборгском районе Ленинградской области, в результате которой погиб один человек. Согласно кадрам с места аварии, кузов Mercedes был сильно повреждён. Спасателям пришлось разрезать крышу, чтобы достать водителя и пассажиров.