Стали известны подробности массовой аварии на «Скандинавии» в Ленобласти

Погибшая в массовом ДТП на «Скандинавии» в Ленобласти на месте происшествия — 36-летняя пассажирка Mercedes. Об этом вечером 3 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Среди пострадавших также находившаяся в салоне 33-летняя женщина и водитель автомобиля. Обоих госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Известно, что в 16:45 на 148-м километре трассы «Скандинавия» водитель Mercedes не справился с управлением и наехал на автобус ПАЗ, который остановился на светофоре. За рулём последнего находился 52-летний мужчина. Впоследствии автобус столкнулся с Volkswagen, который стоял впереди.