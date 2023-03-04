Оренбургский губернатор обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных и их жён

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных из региона и членов их семей, которые утверждали, что их отправили в ДНР на штурм без соответствующей подготовки. Об этом 4 марта сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства области.



«По ситуации, о которой рассказали бойцы и жены мобилизованных, которые выполняют задачи в зоне СВО, губернатор Денис Паслер обратился в военную прокуратуру, идет проверка. По поручению главы региона вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Дмитрий Кулагин связался с командованием части», — отмечается в сообщении.

