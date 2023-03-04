Оренбургский губернатор обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных и их жён

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных из региона и членов их семей, которые утверждали, что их отправили в ДНР на штурм без соответствующей подготовки. Об этом 4 марта сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства области.
«По ситуации, о которой рассказали бойцы и жены мобилизованных, которые выполняют задачи в зоне СВО, губернатор Денис Паслер обратился в военную прокуратуру, идет проверка. По поручению главы региона вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Дмитрий Кулагин связался с командованием части», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что правительство системно занимается вопросом обеспечения бойцов в зоне СВО «с первых дней начала операции». Военнослужащим передают «всё необходимое для передовой, включая технику, на которую был запрос у бойцов».
«За все время передали бойцам больше 150 тонн груза. Очередную партию груза доставили нашим бойцам в зону спецоперации в феврале», — подчёркивают власти.
В соцсетях ранее появилось обращение от мужчин в военной форме. Они представились мобилизованными из Оренбургской области, рассказали, что их распределили в штурмовые подразделения без должной подготовки и экипировки, и попросили перевести в территориальную оборону.
В феврале власти Калининградской области обратились в Минобороны после жалоб мобилизованных жителей региона, что они оказались в ДНР не подготовленными к штурму. Мобилизованные жители Татарстана тоже жаловались, что их передали под командование ДНР и отправили на задание якобы без какой-либо техники и поддержки. После обращения к главе республики их вернули в полк.