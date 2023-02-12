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    Калининградские власти обратились в Минобороны после видео с жалобами мобилизованных

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    Власти Калининградской области обратились в Минобороны РФ после жалоб мобилизованных жителей региона, что они оказались в ДНР неподготовленными к штурму. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова 12 февраля сообщает РИА Новости.

    По словам Лыскова, губернатор региона Антон Алиханов уже обратился к командованию с просьбой разобраться в ситуации. «Нам ответили, что жалобы будут рассмотрены, в бой мобилизованные идти пока не готовы», — отметил руководитель пресс-службы.

    Кроме того, правительство Калининградской области со своего аккаунта в соцсети «ВКонтакте» ответило на комментарии под публикацией с видеообращением, заверив родственников и близких мобилизованных, что связалось с командованием 1-го армейского корпуса в Донецке и всё прояснило. «Ситуация — на личном контроле руководства нашего региона и Балтфлота», — отмечается в комментарии.

    Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где люди в военной форме и в масках сообщают, что были мобилизованы, определены в войска территориальной обороны и находились в регионе для охраны особо важных объектов. Теперь же они оказались в подчинении ДНР и привлекаются в качестве штурмовиков для задач, к которым не подготовлены. Мужчины просят губернатора Калининградской области Антона Алиханова разобраться в вопросе и принять соответствующие меры.

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