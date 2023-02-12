Калининградские власти обратились в Минобороны после видео с жалобами мобилизованных

Власти Калининградской области обратились в Минобороны РФ после жалоб мобилизованных жителей региона, что они оказались в ДНР неподготовленными к штурму. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова 12 февраля сообщает РИА Новости.



По словам Лыскова, губернатор региона Антон Алиханов уже обратился к командованию с просьбой разобраться в ситуации. «Нам ответили, что жалобы будут рассмотрены, в бой мобилизованные идти пока не готовы», — отметил руководитель пресс-службы.

