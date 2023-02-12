Мобилизованных из Татарстана вернули в их полк после обращения к главе республики

Мобилизованные жители Республики Татарстан, которые обратились с просьбой о помощи к главе республики из зоны боевых действий, возвращены в свой полк. Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы главы (раиса) Татарстана во второй половине дня 12 февраля сообщает РИА Новости.



Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором около двух десятков мужчин в камуфляже рассказывают, что они — мобилизованные из Татарстана. По их словам, их передали под командование ДНР и отправили на задание якобы без какой-либо техники и поддержки. В то же время они, как утверждают сами мобилизованные, должны были составить вторую-третью линию обороны. При этом мужчины уточняют, что готовы служить и дальше, но только в своем полку.

