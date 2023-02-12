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    Боевые действия на Украине

    Мобилизованных из Татарстана вернули в их полк после обращения к главе республики

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    7 комментариев

    Мобилизованные жители Республики Татарстан, которые обратились с просьбой о помощи к главе республики из зоны боевых действий, возвращены в свой полк. Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы главы (раиса) Татарстана во второй половине дня 12 февраля сообщает РИА Новости.

    Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором около двух десятков мужчин в камуфляже рассказывают, что они — мобилизованные из Татарстана. По их словам, их передали под командование ДНР и отправили на задание якобы без какой-либо техники и поддержки. В то же время они, как утверждают сами мобилизованные, должны были составить вторую-третью линию обороны. При этом мужчины уточняют, что готовы служить и дальше, но только в своем полку.

    По данным агентства, как отметили в пресс-службе главы Татарстана, все мобилизованные в настоящий момент уже вернулись в расположение своего полка.

    Напомним, ранее власти Калининградской области обратились к командованию Минобороны РФ после аналогичного видео с жалобами мобилизованных жителей региона.

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    ТатарстанМобилизацияСВОБоевые действия на Украине

    Комментарии 7

    Потёртый русский12 Фев 2023 в 18:25
    После демобилизации будут казанское ханство возрождать
    +2−0
    Русич Древний12 Фев 2023 в 18:15
    Круто вышло. Сейчас все остальные отправятся по своим полкам.
    +0−0
    Русич Древний12 Фев 2023 в 18:08
    Да я не испугался, я с коня лишь грохнулся, а пока вставал, бой уже закончился…
    +1−0
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