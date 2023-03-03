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    Не спускать на тормозах. Бастрыкин поручил возбудить дело из-за травмы школьника, выпавшего из автобуса в Петербурге

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в рамках уголовных дел выяснить обстоятельства, при которых получили травмы юные жители Петербурга. Оба распоряжения приходятся на Выборгский район города.

    Как сообщили в пресс-службе СКР 3 марта, Бастрыкин заинтересовался попыткой суицида, о которой рассказала 13-летняя школьница из Парголово. Девочка в крови пряталась у подруги от матери и говорила о регулярных побоях дома.

    Не ускользнуло от внимания главы ведомства и случившееся с 15-летним пассажиром, который успел выйти из автобуса на улице Композиторов лишь частично. Школьник попал в больницу с переломом после того, как его протащило по асфальту. В ПАТ уточнили, что подросток сам открыл двери уже движущегося автобуса и упал. Опубликованное «Фонтанкой» видео это подтверждает.

    Расследование уголовных дел по обоим случаям должно быть поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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