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    Окровавленная девочка из Парголово пряталась у подруги. Она рассказала, что боялась матери и не хотела жить

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    Юная жительница Парголово пришла к подруге в крови и рассказала, что боится идти домой к выпивающей матери.

    В полицию прошлым вечером позвонили из квартиры дома на Тихоокеанской улице, куда пришла 13-летняя раненая, стало известно «Фонтанке» 3 марта. Заявительницей была мать школьницы, к которой обратилась пострадавшая. Девочку увезли на скорой в больницу, после осмотра в удовлетворительном состоянии отпустили.

    Школьница рассказала, что мать часто бьет ее, когда выпивает. Она заявила, что пыталась покончить с собой в подъезде своего дома.

    Девочка живет в полной семье, но состоящей на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Ее мать неоднократно привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

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