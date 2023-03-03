Окровавленная девочка из Парголово пряталась у подруги. Она рассказала, что боялась матери и не хотела жить

Юная жительница Парголово пришла к подруге в крови и рассказала, что боится идти домой к выпивающей матери.



В полицию прошлым вечером позвонили из квартиры дома на Тихоокеанской улице, куда пришла 13-летняя раненая, стало известно «Фонтанке» 3 марта. Заявительницей была мать школьницы, к которой обратилась пострадавшая. Девочку увезли на скорой в больницу, после осмотра в удовлетворительном состоянии отпустили.



Школьница рассказала, что мать часто бьет ее, когда выпивает. Она заявила, что пыталась покончить с собой в подъезде своего дома.

