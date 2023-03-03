Дело прекратили, присяжных распустили. Петербургский профессор, отрицавший холокост, остался неосужденным

Петербургский профессор, обвиняемый в реабилитации нацизма, попросил о прекращении дела в суде. Стороны не возражали.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов
Так как их оппоненты в лице прокуратуры не возражали, то дело было прекращено.
Так как в процессе участвовали присяжные заседатели, то коллегию распустили в связи с прекращением дела.
Заседания проходили в закрытом режиме.
Дело в отношении преподавателя Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ профессора Владимира Матвеева было возбуждено в марте 2021 года после проведенного им вебинара «Урок памяти жертв холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица» для учителей Ленобласти. Якобы во время его проведения он усомнился, что «уничтожение нацистами различных этнических и социальных групп было массовым, и назвал холокост мифом».
После этого из вуза его уволили, а сам он попал в реанимацию. Профессор пытался объясниться и через суд вернуть себе работу. Но не преуспел.