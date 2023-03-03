Дело прекратили, присяжных распустили. Петербургский профессор, отрицавший холокост, остался неосужденным

Петербургский профессор, обвиняемый в реабилитации нацизма, попросил о прекращении дела в суде. Стороны не возражали.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов 3 марта , Матвеев и его адвокат просили о прекращении, ссылаясь на истечение сроков давности уголовного преследования.



Так как их оппоненты в лице прокуратуры не возражали, то дело было прекращено.



Так как в процессе участвовали присяжные заседатели, то коллегию распустили в связи с прекращением дела.



Заседания проходили в закрытом режиме.

