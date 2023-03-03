Путин проведет оперативное заседание Совбеза после диверсии в Брянской области. Оно пройдет в закрытом режиме

МИД России высказался о событиях в Брянской области. В ведомстве заявили, что все убийства во время диверсии были «совершены из натовского оружия».

— В этой связи возникает вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма, — сообщили в МИД РФ.