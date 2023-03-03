Путин проведет оперативное заседание Совбеза после диверсии в Брянской области. Оно пройдет в закрытом режиме

Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет оперативное заседание с членами Совета безопасности. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заседание плановое, но с большой вероятностью на нем будут обсуждать вчерашние события в Брянской области. В этой онлайн-трансляции мы расскажем, о чем будет говорить глава государства с членами Совбеза.
В МИД РФ также отметили, что Россия сделала соответствующие выводы из произошедшего в Брянской области и «это преступление не останется безнаказанным».
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк еще раз опроверг причастность Киева ко всем происшествиям на территории России в последние дни, в том числе к вторжению диверсантов в Брянскую область.
МИД России высказался о событиях в Брянской области. В ведомстве заявили, что все убийства во время диверсии были «совершены из натовского оружия».
— В этой связи возникает вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма, — сообщили в МИД РФ.
Тем временем известий о начале заседания с членами Совбеза по-прежнему пока никаких. Всё еще остается вероятность того, что президент откажется от трансляции вступительной части заседания.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил «Парламентской газете», что вылазки диверсантов в России «нарастать не будут». По его словам, главной задачей диверсантов в Брянской области было растянуть украинский стяг и «показать западным спонсорам, что те не напрасно вкладывают деньги».
Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов в своем телеграм-канале предложил вернуться к вопросу о восстановлении народных дружин на федеральном уровне после вчерашних событий. По его словам, это должна быть не «формальная история» — люди должны реально помогать обеспечивать безопасность.
— Что, в свою очередь, позволит создать дополнительную систему контроля безопасности, стать мощным мобилизующим фактором и укрепить взаимодействие государства и граждан, а значит и доверие. Ранее мы уже начали обсуждать это с коллегами в СПЧ. В том числе с проработкой и учетом рисков (во избежание возможных злоупотреблений). Надеемся в ближайшее время узнать мнение правоохранителей по данному вопросу, — написал Кабанов.
— Героизм погибшего при теракте в Брянской области мужчины и выжившего мальчика, спасшего двух девочек, будет отмечен, — заявил Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков высказался и по поводу вчерашнего предложения главы Чечни Рамзана Кадырова. Он предлагал ввести военное положение в регионах, приграничных с Украиной.
— Это прерогатива президента, сейчас каких-либо решений не принималось, — заявил Песков.
Также Песков сообщил, что теракт в Брянской области «будет разбираться». Будут приниматься меры, чтобы не допустить такого в дальнейшем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совещание с членами Совбеза пройдет в закрытом режиме. Будут ли показаны вступительные слова президента, зависит от решения самого Путина.
Пока неизвестно, во сколько начнется заседание Путина с членами Совбеза — судя по протоколам с сайта Кремля, прошлые собрания проходили как днем, так и поздним вечером. Ждем начала и новой информации.
В телеграм-каналах вчера появилась информация о том, что на фоне событий в Брянской области в субботу, 4 марта, пройдут внеочередные заседания Госдумы и Совфеда. Как сообщают «Ведомости», первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на вчерашнем пленарном заседании сказал, что у него нет сведений о внеочередном заседании Госдумы в субботу.
Кстати, зампред Совбеза Дмитрий Медведев вчера высказался в своем телеграм-канале по поводу событий в Брянской области. По его словам, эти события показали, что США, НАТО и ЕС поддерживают «террористическое отребье».
— Наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны — участники террористических актов украинского режима, а вы — прямые пособники террористов, — написал Медведев.
Директор Департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов рассказал о состоянии пострадавшего 10-летнего мальчика. В больнице ему провели необходимые исследования и операцию, сейчас он чувствует себя нормально.
— Техническая операция проходила в штатном режиме, но операция была длительная. Ранение оказалось проникающим, пуля находилась в левой плевральной полости. В результате 4-часовой операции пуля была извлечена. Повреждения внутренних органов — сердца, легких, крупных кровеносных сосудов — не было. Сейчас состояние ребенка стабильное, он разговаривает, пьет воду, кушает. Жизни ребенка ничего не угрожает, — сказал Галаганов.
Тем временем ФСБ России опубликовала видео последствий нападения диверсантов на Брянскую область.
ЦОС ФСБ России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчера ситуацию в Брянской области, заявил, что «речь идет об атаке террористов, принимаются меры по их уничтожению». Но на вопрос о том, станет ли проникновение диверсантов на территорию Брянской области поводом для изменения статуса специальной военной операции, ответить не смог.
— Не знаю, пока не могу сказать, — сказал Песков.
Село Сушаны, куда вчера проникли диверсанты, находится в двух километрах от Украины.
Во время происшествия в СМИ и телеграм-каналах ходили слухи о том, что экстренное заседание с членами Совбеза президент проведет в этот же день. Но пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что заседание в графике Путина стоит на пятницу, 3 марта.
Из-за происшествия в Брянской области сорвался визит Владимира Путина в Пятигорск, где проходят мероприятия в честь Года педагога и наставника. Президент остался в Кремле, но выступил перед участниками мероприятия по телемосту. Во время своего выступления он назвал сегодняшние события терактом.
— Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети! «Нива» обычная. Открыли огонь по ней. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас своей исторической памяти, своей истории, своих традиций, своего языка, — заявил Путин.
Раненый мальчик прооперирован, его жизни ничего не угрожает. Как заявил в эфире Первого канала губернатор Александр Богомаз, ребенок помог спрятаться двум другим детям, так что власти готовят документы для награждения его медалью «За отвагу». Около 19 часов по московскому времени ФСБ сообщила, что «противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар».
Вчера губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о том, что с территории Украины в регион проникла группировка диверсантов. Они обстреляли автомобиль, в результате чего погиб водитель, также был ранен 10-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины, 1966 года рождения. Ответственность за нападение взял на себя Русский добровольческий корпус — добровольное формирование в составе ВСУ, которое входит в состав Интернационального легиона сил территориальной обороны Украины.