Гибель человека при пожаре на Промышленной улице стала уголовным делом

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после обнаружения погибшего в торгово-офисном здании на Промышленной улице. Об этом в ночь на 3 марта сообщает ГСУ СК по Петербургу.

«По версии следствия 2 марта 2023 года после пожара в здании бизнес-центра, расположенного в Кировском районе города было обнаружено тело неизвестного человека, кроме того в больницу были госпитализированы 2 потерпевших с диагнозом-отравление угарным газом», — говорится в сообщении.

Локализовать пожар удалось в десятом часу вечера, а полностью потушить — в начале первого ночи. За установлением причин и обстоятельств случившегося следит прокуратура.