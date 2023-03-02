Пожарным удалось локализовать возгорание на Промышленной. Прокуратура начала проверку

Пожар на Промышленной улице в Кировском районе локализован. Об этом 2 марта сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Открытое горение на данный момент ликвидировано, идет проливка помещений.

Прокуратура Кировского района поставила на контроль установление обстоятельств и причин происшествия. На месте находится заместитель районного прокурора Илья Данилин. На Промышленную также выехали специалисты Роспотребнадзора, чтобы исследовать воздух на загрязняющие вещества.

В результате пожара в торгово-офисном здании один человек погиб, двое пострадали.