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    Пожарным удалось локализовать возгорание на Промышленной. Прокуратура начала проверку

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    Пожар на Промышленной улице в Кировском районе локализован. Об этом 2 марта сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Открытое горение на данный момент ликвидировано, идет проливка помещений.

    Прокуратура Кировского района поставила на контроль установление обстоятельств и причин происшествия. На месте находится заместитель районного прокурора Илья Данилин. На Промышленную также выехали специалисты Роспотребнадзора, чтобы исследовать воздух на загрязняющие вещества.

    В результате пожара в торгово-офисном здании один человек погиб, двое пострадали.

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