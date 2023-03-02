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    Площадь возгорания на Промышленной выросла до 300 «квадратов». Есть погибший

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    300 квадратных метров объяты пламенем на третьем этаже здания на Промышленной улице. Об этом 2 марта сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

    МЧС России

    Сообщение о пожаре в административном здании под номером 5 поступило в 18:05. Практически сразу же ему был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 19:00 ранг пожара повысили до второго номера. ГУ МЧС уточняет, что есть один погибший.

    К ликвидации на данный момент привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

    Ранее «Фонтанка» публиковала видео с места происшествия.

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