Площадь возгорания на Промышленной выросла до 300 «квадратов». Есть погибший

300 квадратных метров объяты пламенем на третьем этаже здания на Промышленной улице. Об этом 2 марта сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
МЧС России
Сообщение о пожаре в административном здании под номером 5 поступило в 18:05. Практически сразу же ему был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 19:00 ранг пожара повысили до второго номера. ГУ МЧС уточняет, что есть один погибший.
К ликвидации на данный момент привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники.
Ранее «Фонтанка» публиковала видео с места происшествия.